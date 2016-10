Fast wie in Bayern: Senioren-Wohnpark Flora Marzina feiert Oktoberfest

Weitere Informationen unter: Zünftige Gaudi im Senioren-Wohnpark Flora Marzina: Bewohner und Besucher haben mit einem stimmungsvollen Programm ihr Oktoberfest gefeiert. Im blau-weiß geschmückten Veranstaltungssaal verwöhnte die hauseigene Küche die Gäste mit bayerischen Würstchen und Kartoffelsalat. Zu Musik schunkelten und sangen die Senioren mit. Nächste Veranstaltung im Senioren-Wohnpark ist der „Bunte Basar“ am 28. Oktober. Die Bewohner, Angehörigen und Gäste erwartet dann neben zahlreichen herbstlichen und winterlichen Ausstellern eine Tombola.Weitere Informationen unter: www.senioren-wohnpark-flora-marzina.de

Der Senioren-Wohnpark Flora Marzina liegt im Herzen des Ruhgebiets in Herne. Die Einrichtung verfügt über 188 Betten, davon 132 in Einzelzimmern. Die Pflege folgt einem ganzheitlichen Ansatz. Die körperlichen, geistigen und seelischen Bedürfnisse der Bewohner werden in gleicher Weise berücksichtigt. Ziel ist es, ein Höchstmaß an Selbständigkeit zu erhalten. Die Anlage im Stadtteil Crange bietet eine parkähnliche und großzügige Außenanlage mit Rundweg. Im Hause finden häufig öffentliche Veranstaltungen statt, so dass die Einrichtung ein Mittelpunkt des öffentlichen Gemeindelebens geworden ist. Gemeinsam mit der Stadt Herne werden Veranstaltungen wie Töpfern und Seidenmalerei, tänzerische Gymnastik, Fahrradtreffs, Nachmittage zu den Themen Denken, Spielen, Lernen oder ein Internetcafé angeboten. Zum Haus gehört auch eine Kegelbahn. Die Einrichtung wurde 1956 erbaut und 1973 erweitert.

