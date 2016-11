Seminaris Hotels: Advents-Gewinnspiel am Start

Am 21. November startet das Advents-Gewinnspiel auf der Homepage der Seminaris-Gruppe. Zu gewinnen gibt es Weihnachtsleckereien und – mit etwas Glück – ein Winter-Wellness-Wochenende im avendi Hotel Bad Honnef on top.Auch in diesem Jahr hat die Seminaris-Gruppe ein vorweihnachtliches Gewinnspiel mit attraktiven Preisen kreiert. Und so geht’s: In den 4 Adventswochen wird auf der Homepage www.seminaris.de jeden Montag ab 10.00 Uhr jeweils ein Foto mit einer zu schätzenden Menge einer Weihnachtsleckerei präsentiert. Bis zum darauf folgenden Sonntag um 24.00 Uhr kann man seinen Tipp abgeben. Wer am besten schätzt, gewinnt die abgebildeten Leckereien und bekommt diese umgehend per Post nach Hause geschickt. Vier Mal kann man sich auf diese Weise den Advent versüßen. Aber das ist noch nicht alles: Denn zum krönenden Abschluss wird unter allen Teilnehmern ein attraktives Winter-Wellness-Wochenende im avendi Hotel Bad Honnef mit tollen Leistungen als Hauptgewinn verlost. – Spielbeginn ist der 21. November 2016 – mitmachen lohnt sich! Info & Advents-Gewinnspiel: www.seminaris.de Weitere Informationen: Seminaris Zentrale, Tel. (04131) 713-700, E-Mail: presse@seminaris.de