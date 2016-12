Zum 100. Geburtstag von KIRK DOUGLAS: Auftakt der neuen DVD-Reihe „Unvergessliche Filmstars“!

Zum bevorstehenden ehrenvollen 100.Geburstag von KIRK DOUGLAS am 9.Dezember 2016 startet die neue DVD-Reihe „Unvergessliche Filmstars“ mit Stars der Filmgeschichte in zeitlosen Klassikern!



"Unvergessliche Filmstars - Kirk Douglas" ab 1. Dezember 2016

"Unvergessliche Filmstars - Curd Jürgens" ab 12. Januar 2017

"Unvergessliche Filmstars - Ingrid Bergmann" ab 2. Februar 2017

"Unvergessliche Filmstars - Klaus Kinski" ab 2. März 2017



VÖ-Termin, Formate und weitere Angaben:



"Unvergessliche Filmstars - Kirk Douglas"

• EVP: € 9.99

• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016

• Genre: Abenteuer, Western

• Laufzeit: ca. 174 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Cast: Kirk Douglas, Eve Miller, Patrice Wymore, Johny Cash, Jane Alexander

• Regie: Felix E. Feist, Lamont Johnson

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 1971



Diese DVD enthält folgenden Titel:



A Gunfight: Als der berühmte Revolverheld Abe Cross nach Rio Bja kommt, freuen sich die Einwohner schon auf ein spektakuläres Duell. Denn mit Will Tenneray lebt bereits ein anderer Haudegen in dem mexikanischen Dorf. Aber die beiden sind alte Freunde und haben kein Interesse an einem tödlichen Duell. Doch schließlich müssen sie sich dem wachsenden Druck von außen beugen. In einer riesigen Stierkampfarena treten sie zum Schaukampf an ...



Für eine Handvoll Geld: Im Jahr 1900 versucht der skrupellose Holzhändler Jim Fallon (Kirk Douglas) seinen Profit aus einem neuen Gesetz zu ziehen, um so durch den Verkauf von Rotholz Millionen zu gewinnen. Ein Großteil des Landes, welches er dafür abholzen möchte, gehört jedoch faktisch einer Kolonie von Quäkern - einer speziellen Glaubensrichtung der Protestanten. Die Quäker versuchen den Holzbaron davon abzubringen, die gigantischen Mammutbäume abzuholzen - aber genau auf die hat es der Baron in seiner Gier abgesehen...



"Unvergessliche Filmstars - Curd Jürgens"

• EVP: € 9.99

• VÖ-Datum: 12. Januar 2017

• Genre: Drama

• Laufzeit: ca. 181 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0, Deutsch DD 5.1

• Cast: Curd Jürgens, Massimo Girotti, Bekim Fehmiu, Ida Galli, Jack Palance,

Wolfgang Preis

• Regie: Daniele Pettinari, Umberto Lenzi

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Italien, Deutschland, Spanien, 1974



Inhalt: Diese DVD enthält folgende Titel:



Die Halsband Affäre: Die Geschichte des unheimlichen Grafen, der im 18. Jahrhundert plötzlich wie aus dem Nichts auftauchte und an den Königshöfen Europas für Furore sorgte. Niemand weiß bis heute, wer er wirklich war. Manchen galt er als Alchemist, als Physiker, als Magier und Abenteurer, zumal geheimnisvolle Kräfte von ihm ausgingen, andere hielten ihn für einen Weisen und Eingeweihten. Jedenfalls glaubten viele an ihn und seine Fähigkeiten, und die von ihm verursachte "Halsband-Affäre" brachte den französischen König in schwere Bedrängnis und war einer der Ursachen, die zu seinem Sturz und der französischen Revolution führten.



Todeskommando Atlantik: Die Normandie 1944, unmittelbar vor der Invasion der alliierten Truppen. Ein britisches Sonderkommando unter der Führung von Colonel Charley MacPherson (Jack Palance) erhält den Auftrag, den deutschen Sperrgürtel zu durchbrechen, der die französische Atlantikküste zur See hin unüberwindlich macht. MacPherson sammelt eine Truppe von Meuterern, Vorbestraften und Befehlsverweigerern um sich und bricht mit ihnen in das von den Deutschen besetzte Gebiet auf. Seine Aufgabe ist es, die Landung der Streitkräfte vorzubereiten: Ein Himmelfahrtskommando, das zum Scheitern verurteilt ist. Dennoch treibt MacPherson seine Leute unerbittlich an. Er hat eine alte Rechnung mit Oberst Ackermann (Wolfgang Preiss) zu begleichen, gegen den er bereits in Afrika gekämpft hat. Ackermann, der nun unter dem Kommando des unerbittlichen General von Reilow (Curd Jürgens) dient, ist jedoch kein Gegner den man unterschätzen sollte…



"Unvergessliche Filmstars - Ingrid Bergmann"

• EVP: € 9.99

• VÖ-Datum: 02. Februar 2017

• Genre: Abenteuer

• Laufzeit: ca. 208 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Cast: Ingrid Bergman, Joseph Cotton, Michael Wilding

• Regie: Alfred Hitchcock

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: GB, USA, 1949



Diese DVD enthält folgende Titel:



Lady Henrietta: 1831 reist Charles Adare nach Australien, um dort Karriere zu machen. Dort angekommen lernt er schnell den ehemaligen Strafgefangen und heutigen Plantagenbesitzer Sam Flusky kennen, der ihm ein Darlehen anbietet, um einen Landkauf zu tätigen. Flusky ist ihm sympathisch, doch seine Vergangenheit scheint gegen ihn zu sprechen. Doch Adare kann nicht widerstehen und lernt bei einer Abendgesellschaft auf dessen Landsitz auch Sams Frau Henrietta kennen, in der er eine Freundin aus seiner Kindheit wiedererkennt. Henrietta war Flusky, der in Irland für die Ermordung von Henriettas Bruder verurteilt wurde aufgrund von Restzweifeln jedoch mit siebenjähriger Verbannung statt mit dem Galgen bestraft wurde, nach Australien gefolgt...



Berüchtigt: Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wird der Vater der deutschstämmigen Amerikanerin Alicia Huberman als Spion der Nazis zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Alicia, die loyal zu Amerika steht, wird daraufhin vom US-Geheimdienst in Gestalt von T. R. Devlin angeworben, eine Gruppe verdächtiger Exildeutscher in Rio de Janeiro auszuhorchen, die zuvor in Verbindung zu ihrem Vater standen...



"Unvergessliche Filmstars - Klaus Kinski"

• EVP: € 9.99

• VÖ-Datum: 02. März 2017

• Genre: Abenteuer, Western

• Laufzeit: ca. 260 min.

• FSK: 16

• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0

• Cast: Klaus Kinski, Gordon Mitchell, Chen Lee

• Regie: Mario Caiano, Antonio Margheriti, Ulli Lommel

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Deutschland, Italien, USA, 1986



Diese DVD enthält folgende Titel:



Der Mann mit der Kugelpeitsche: Ein karatesüchtiges „Gelbgesicht“ geht in den Wilden Westen, um Cowboy zu werden. Dort trifft er aber auf den brutalen Spencer, der mit seiner Bande Menschenschmuggel betreibt. Reihenweise erschießt er Mexikaner wie Freiwild. Der "Gelbe" wird Spencer zur Gefahr, also heuert er die Superschurken unter den Gangstern an: Sam den Totengräber, Skalp-Jack, Pedro den Kannibalen und Tricky den Falschspieler. Es kommt zu brutalen Kämpfen und einem tödlichen Showdown.



Satan der Rache: Zehn Jahre saß Gary Hamilton (Klaus Kinski) in einem Arbeitslager - zu Unrecht! Sein früherer Freund Acombar (Peter Carsten) hatte ihm einen Mord angehängt, um sich Hamiltons wertvolle Berggrube unter den Nagel reißen zu können. Nach seiner Freilassung denkt Hamilton nur an Rache...



Revenge - Stolen Stars: Ein bösartiger Fluch wird ausgelöst, als der schwerreiche Minenbesitzer Donald McBride (Klaus Kinski) versucht den letzten der drei seltensten Diamanten der Welt zu verkaufen. Er und sein Partner bringen sich gegenseitig um. Als sein tollpatschiger Neffe Gene McBride sein Erbe antritt, sind die Diamanten verschwunden und das Grauen setzt sich fort. Gene erfährt durch den Geist seines Onkels, dass er den Fluch nur durch die Rückgabe der Diamanten an die Eingeborenen aufhalten kann. Also macht er sich mit Donalds Vertrauter Kelly auf den Weg in sein größtes Abenteuer. Den ersten Diamanten finden sie im Besitz der mordlüsternen Edelhure Shale Maron, den zweiten in den Katakomben des mystischen Prinzen Kali. Doch wo ist der dritte Diamant? Zu allem Überfluss ist den beiden auch noch ein skrupelloses Gaunerpaar auf den Fersen, welches bereits 50.000 $ für die Diamanten angezahlt hatte; und welche Rolle spielt eigentlich der gewiefte Anwalt Max in diesem Spiel?

