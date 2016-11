WHY I`M NOT ON FACEBOOK - Facebook im Check: gut oder schlecht?

- The Hollywood Reporter --Gewinner beim MANHATTEN FILM FESTIVAL 2015-Weltpremiere auf dem WOODSTOCK FILM FESTIVAL 2014-In der offiziellen Auswahl des SAN FRANCISCO INDEPENDENT FILM FESTIVAL 2014• Abspielformat: DVD• EVP: € 14.99• VÖ-Datum: 01. Dezember 2016• Genre: Dokumentation• Laufzeit: ca. 77 min.• FSK: Info• Video- Audioformat: 1,77:1 (16:9), Englisch DD 2.0• Cast: Brant Pinvidic• Regie: Brant Pinvidic• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Kanada, USA, 2014Ein 13-jähriger Junge möchte ein Profil bei Facebook erstellen und Mitglied im weltweit größten, sozialen Netzwerk Mitglied werden. Dazu benötigt er die Erlaubnis seines Vaters Brant Pindivic. Dieser versucht Facebook kennen zu lernen und abzuwägen ob er dafür oder dagegen sein soll. Hier beginnt die epische Reise der Selbstfindung, bei der Brant mit Hilfe von Interviews, Ausschnitten aus Nachrichten und TV-Sendungen sowie Archivmaterial, seine Suche nach dem Sinn dieses sozialen Netzwerkes dokumentiert. In zwangloser, persönlicher und äußerst sympathischer Erzählweise taucht er in die Welt von Facebook ein. Auf seinem Weg spricht er mit Familie, Freunden, Fremden und sogar Berühmtheiten; gerade deren Leben scheinen untrennbar mit sozialen Netzwerken verknüpft zu sein. Brant Pindivic erkundet die dunklen Abgründe ebenso wie die beinahe magische Anziehungskraft auf diejenigen, die Facebook häufig nutzen und erkennt, dass die Antwort auf diese enorme Popularität eigentlich in Facebook selbst liegt.