Sinnvolle Weihnachts-Geschenke für die Gesundheit!

-"Tele-Gym Die große 60+ Fitnessbox"

-Yoga-Reihe „Mind & Body“ von Yogaist

-"Dance fitness: Ausdauer - Beweglichkeit"

-"Yoga Piano"

-"Pilates - Schmerzfrei Bewegen"

-"Vegan Essen"

-"Yoga für Zeitlose"

-"Tele-Gym Vital-Training für Körper & Geist mit Gabi Fastner"

-"Yoga Power"

-"Yoga gegen Burnout - mit Gelassenheit zur inneren Mitte"

-"Wohl bekomm's: Gottes Gaben - Kulinarische Klostergeheimnisse"



Mehr Infos zu den o.g. DVDs:



"Tele-Gym Die große 60+ Fitnessbox" (Laufzeit: ca. 435 min.)

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Deutschland, 2016

Inhalt: Gestalten Sie Ihr tägliches Leben aktiv mit Spaß und Freude an der Bewegung und beugen Sie so Krankheiten und körperlichen Einschränkungen vor. Die hier gezeigten Übungen verbessern Ihre Beweglichkeit, fördern Ihr Muskelwachstum, verbrennen Körperfett und stärken Ihr Herz-Kreislaufsystem. Die Gelenke werden stabilisiert und das Balancegefühl verbessert (Sturzprävention). Und das Beste: Schon 15 Minuten am Tag sind ausreichend! In dieser Box enthalten: 4 DVDs mit einer Gesamtlänge von 435 Minuten: TELE-GYM 42 aktiv & beweglich mit 60+ TELE-GYM 33 Fit – auch ohne Sport! TELE-GYM 26 Aktiv und fit gegen Osteoporose TELE-GYM 5 aktiv & gesund ins Alter.



In der DVD-Reihe „Mind & Body“ von YOGAIST erscheinen insg. 7 DVDs, die sich intensiv ganz speziellen Yoga-Bereichen zuwenden. Den jeweils dazugehörigen Wochenplan mit allen Inhalten gib es als kostenlosen Download auf der Homepage Yogaist.



1. "Yogaist - Power & Kraft" - 2. "Yogaist - Flow" - 3. "Yogaist - Intensive"

4. "Yogaist - Balance" - 5. "Yogaist - Detox" - 6. "Yogaist - Yin Style"

7. "Yogaist - Bodyshaping



• Laufzeit: jeweils ca. 120 min

• Regie & Cast: Inga Stendel

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Deutschland, 2016



"Yoga für Zeitlose" (Laufzeit: ca. 130 min.)

Inhalt: Diese DVD richtet sich an Menschen, die Yoga gerne häufiger in ihr Leben integrieren möchten, doch einfach die Zeit für eine ausgedehnte Stunde fehlt. Die bekannte Yoga-Lehrerin Inga Jagadamba Stendel hat hier verschiedene Kurzprogramme zusammengestellt, die auch mit wenig Zeit die wundervolle Kraft & Ausgeglichenheit des Yogas erfahren & genießen lässt! Die 9 verschiedenen Kurzprogramme zwischen 5 – 26 min passen sich den turbulenten Tagen der heutigen Zeit.



"Dance fitness: Ausdauer - Beweglichkeit" (Laufzeit: ca. 70 min.)

Inhalt: Dance Fitness – die Verbindung aus Workout und Tanzspaß! Begründet wurde der Trend durch das Konzept Zumba®. Egal auf welchem Fitness-Level Sie einsteigen, mit Dance Fitness erreichen Sie schnell sichtbare Effekte Mit Dance Fitness CARDIO erhalten Sie ein Programm, das Sie auf Ihre schnellen Radio-Lieblingshits tanzen können. Schon mit 15 Minuten pro Tag erreichen Sie bleibende Effekte für Ihre Ausdauer und Beweglichkeit. Der Stoffwechsel kommt in Gang, Verspannungen lösen sich und Sie fühlen sich ganzheitlich besser. Ganz nebenbei tun Sie etwas für die straffe Figur.



"Yoga Piano" (Laufzeit: ca. 177 min.)

• Cast & Regie: Andreas Loh

Inhalt: Diese DVD kombiniert eine effektive und zugleich tiefenentspannende Yogapraxis mit den schönsten Piano-Kompositionen von Andreas Loh.



"Vegan Essen" (Laufzeit: ca. 117 min.)

Inhalt: Dr.med.Ruediger Dahlke - Arzt Psychotherapeut und Autor - erläutert im Videobuch die wichtigsten Aspekte der veganen Ernährung. Es geht um Gesundheit und Lebensfreude, um Vorbeugung und Anti-Aging.



"Tele-Gym Vital-Training für Körper & Geist mit Gabi Fastner"

(Laufzeit: ca. 74 min.)

Inhalt: Die Fitness-Expertin Gabi Fastner hat ein Übungsprogramm zusammengestellt, das die Arbeit mit dem Körper mit dem Training des Gehirns verbindet. Mit dem Training lässt sich das Risiko von altersbedingten Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz reduzieren, der Abbau kognitiver Fähigkeiten wird verlangsamt und die körperliche Fitness verbessert.



"Yoga Power" (Laufzeit: ca. 130 min.)

• Regie & Cast: Inga Stendel

Inhalt: Diese DVD richtet sich an Menschen, die sich gerne viel bewegen und einen eher dynamischen und abwechslungsreichen Stil im Yoga bevorzugen und nicht gerne allzu lange in den einzelnen Asanas verharren. Die bekannte Yoga-Lehrerin Inga Jagadamba Stendel hat hier verschiedene Abläufe zusammengestellt, die die wundervolle Kraft und Ausgeglichenheit des Yogas erfahren und genießen lassen. Zusätzlich enthält die DVD eine geführte Meditation, welche die Möglichkeit gibt, auch in kürzester Zeit Stress abzubauen und den Alltag hinter sich zu lassen



"Pilates - Schmerzfrei Bewegen" (Laufzeit: ca. 120 min.)

Inhalt: Pilates – schmerzfrei bewegen ermöglicht es Ihnen auf besonders schonende Weise mit Pilates zu beginnen. Pilates stärkt den ganzen Körper, sorgt für Beweglichkeit und eine gute Haltung. Ana Ylla Pallares, Ihre Trainerin auf dieser DVD, verfügt über wertvolle praktische Erfahrungen im Umgang mit den älteren Übenden und weiß um deren Ansprüche und Wünsche. Damit hat sie ein Übungsprogramm geschaffen, das Beweglichkeit, Lebensfreude und das tägliche Wohlbefinden zum Ziel hat.



"Yoga gegen Burnout - mit Gelassenheit zur inneren Mitte"

(Laufzeit: ca. 130 min.)

• Regie & Cast: Inga Stendel

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Deutschland, 2016

Inhalt: Die aus zahlreichen DVDs & CDs bekannte Yogalehrerin Inga Jagadamba Stendel führt Dich hier durch ein sanftes Programm, welches für Einsteiger, sowie Ruhe suchende Fortgeschrittene geeignet ist, um gezielt für einen Ausgleich zu sorgen, den Kontakt zu Deiner Mitte wieder herzustellen & Dich selbst zu spüren.



"Wohl bekomm's: Gottes Gaben - Kulinarische Klostergeheimnisse"

• Laufzeit: ca. 150 min.

Inhalt: „Wohl bekomm's - Gottes Gaben“ macht sich auf die Suche nach diesem Wissen und besucht jene, die es bewahren: Die Reihe blickt hinter Klostermauern, in teils hunderte Jahre alte Backstuben, Brennereien, Wurstküchen oder Reifekeller. Wer sind die Menschen, die diese kulinarischen Schätze herstellen, und wie entstehen ihre himmlischen Spezialitäten? Die Palette reicht von Wein und Schnaps über Kräuter und Obst, Fleisch- und Wurstwaren bis hin zu Backwaren.

