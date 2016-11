Exklusiv & limitiert! HIGHLANDER - Holzbox mit insg. 45 DVDs!

Fantasy-Drama-Serie über einen Unsterblichen, nach der erfolgreichen Kinofilmreihe mit Christopher Lambert.Hochwertige Holzbox in streng limitierter Auflage!- 6 Digifiles mit insgesamt 45 DVDs- Poster- Einleger• EVP: € 139.99• VÖ-Datum: 2016• Genre: Fantasy, TV-Serie• Laufzeit: ca. 5.667 min.• FSK: 16• Video- Audioformat: 1,33:1 (4:3), Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0• Bonus: hochwertige Holzbox, Poster, Limitierung auf 1.000 Stück• Cast: Adrian Paul, Peter Wingfield, Alexandra Vandernoot, Stan Kisch• Regie: R. Manzor, M. Azzopardi, uvm.„Ich bin Duncan MacLeod, ich wurde vor 400 Jahren in den schottischen Highlands geboren. Ich bin unsterblich und ich bin nicht allein. Seit Jahrhunderten warten wir auf den Tag der Zusammenkunft, wenn das Schwert den Kopf von den Schultern trennt und den Sieger die ewige Kraft durchdringt. Am Ende kann es nur einen geben.“Duncan ist Antiquitätenhändler und lebt mit seiner Freundin Tessa in Seacouver. Er lebt sehr zurückgezogen, da er einerseits versucht seine Unsterblichkeit möglichst geheim zu halten und andererseits schon so viele Menschen im Kampf gegen das Böse verloren hat, dass es ihm schwer fällt ein 'normales' Leben zu führen. Lange hat er versucht seine Bestimmung zu unterdrücken und teilweise auch zu ignorieren. Doch als der Waisenjunge Richie versucht, in Duncan s Laden einzubrechen und er sich seiner annimmt, ein Unsterblicher namens Slan Quince auftaucht und Duncan sein Schwert wieder ziehen und kämpfen muss, versteht er, dass es immer nur einen geben kann und er alles daran setzen muss, um das Böse zu besiegen.