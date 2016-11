Die Ausstellung „Konsum-Verantwortung-Zukunft. Wie wollen wir in Zukunft leben?“ der Tropenwaldstiftung OroVerde gibt Einblicke in die globalen Folgen des heutigen Konsums und lädt mit einfachen, praktischen Tipps dazu ein, das eigene Einkaufsverhalten nachhaltiger auszurichten. Dabei wird ein Bogen vom Einkaufswagen bis in die tropischen Regenwälder geschlagen. Ob Papier, Palmöl, Handys, Schokolade oder Soja - die Besucher erfahren, welche Auswirkungen ihr Verhalten hier auf die Zukunft der Wälder hat und was sie zu deren Schutz beitragen können.



Seit März 2012 unterstützt das Schokoladenmuseum die Arbeit von OroVerde kontinuierlich. Die Besucher können an der Replik eines historischen, rund 120 Jahre alten Automaten Schokolade kaufen wie Anno dazumal. Mit 25 Cent je verkaufter Tafel unterstützt das Schokoladenmuseum das Bio-Kakaoprojekt der Tropenwaldstiftung OroVerde in Guatemala. Aus den Jahren 2014 bis 2016 können nun 20.000,00 € übergeben werden.



Der Scheck wird von Dr. Christian Unterberg-Imhoff, Geschäftsführer des Schokoladenmuseums, an Dr. Volkhard Wille, Vorstand der Tropenwaldstiftung Oro Verde, überreicht.

Die Ausstellung ist vom 8. November 2016 bis zum 18. Februar 2017 im Schokoladenmuseum Köln zu sehen.

