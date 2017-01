Jetzt: Bücher einreichen für den Deutschen und Europäischen Gartenbuchpreis 2017!

Am 3. März 2017 wird auf dem fränkischen Schloss Dennenlohe zum 11. Mal der Deutsche und Europäische Gartenbuchpreis, gesponsert von STIHL, verliehen.



Eine Auszeichnung, die nicht nur dem Initiator und grünen Baron – Robert von Süsskind – ans Herz gewachsen ist. Auch Autoren, Verlage, Fachzeitschriften und Gartenspezialisten loben das ambitionierte langjährige Projekt. „Durch den Preis erhalten deutsche und europäische Gartenbücher nun endlich die Aufmerksamkeit und den Stellenwert, der ihnen gebührt“, so von Süsskind – „immerhin sind Gartenbücher nach den Kochbüchern, die am meisten verkauften Sachbücher.“



Die Preise werden in den Kategorien „Bester Ratgeber“, „Bester Bildband“, „Bestes Buch über Gartengeschichte“ , „Bester Gartenreiseführer, „Bestes Garten- oder Pflanzenportrait“, „Bestes Buch zur Gartenlyrik oder Prosa" „Bestes Gartenbuch für Kinder & Jugendliche“ verliehen.



2017 ist die Sonderkategorie „Garten-Blogs“ und die Firma Dehner, konnte als Sponsor für die, mit 1.500,- Euro, nunmehr alljährlich vergebene Kategorie "Einsteiger-Ratgeber" gewonnen werden.



Auch in diesem Jahr werden außerdem wieder drei hochdotierte Stihl Sonderpreise in Höhe von 5.000,-, 3.000,- und 2.000,- Euro für besondere Werke an die Buchautoren vergeben.



Wie schon in den Jahren zuvor, ist die Jury unter dem Vorsitz des grünen Barons - hochkarätig und prominent besetzt und die Verleihung wird mit Spannung erwartet.

