iMarketing News aus Bayern: Digitale Welt - Outsourcing - Existenzgründung in Kooperation mit dem Arbeitgeber

Quergedacht und angekommen in der digitalen Welt wird ganz anders an diese Fragestellung herangegangen. Kurzum: Benötigt wird ein Chef, ein Auto (muss kein eigenes sein) mit Telefon, Internet, eventuell auch mit Fax - der Rest kann unbedingt von externen Dienstleistern und Kooperationspartnern übernommen werden.



Die Konzentration verweilt auf dem Kerngeschäft, aus vielen Aktivitäten wird der eigene Kopf herausgezogen und so versucht, delegierbare Aufgaben von externen Anbietern erledigen zu lassen.



Büroräumlichkeiten werden schon seit Jahrzehnten von Putzfeen gereinigt. Die Verpflegung auf Events wird von einem Catering organisiert usw. Alles schon eine Selbstverständlichkeit.



Angekommen in der neuen digitalen Welt - oder Industrie 4.0 - ist die Ausgliederung sensibler Bereiche wie Datenverarbeitung, Personalwesen, Controlling, Online-Marketing, Öffentlichkeitsarbeit usw. immer noch Neuland. Diese Auslagerung betrieblicher Funktionsbereiche nennt man Outsourcing.



Diese Auslagerung von Unternehmensfunktionen an selbständige Kooperationspartner ist ein ideales Anwendungsgebiet für einen Strategen.



Für unternehmerisch denkende Angestellten ist das Outsourcing ein sehr gutes Sprungbrett in die Selbständigkeit.

Für bürokratisch aufgeblähte Großunternehmen ist es eine Effizienz steigernde Schlankheitskur.

Für kleinere und mittlere Betriebe bietet Outsourcing Expansionschancen ohne ausufernde Fixkostenbelastung



Unternehmensberatung mit System - Ein Impuls: Wer sich selbständig machen will, weil er im Unternehmen seine Innovationsfähigkeit und seinen Expansionsdrang nicht ausleben kann, sollte auf jeden Fall prüfen, ob dieser Schritt nicht in Harmonie mit dem Arbeitgeber erfolgen kann. Ein gravierender Vorteil für ein Unternehmen kann sein: "Das Unternehmen wird von erheblichen Fixkostenbelastungen befreit. Für den Jungunternehmer (Existenzgründer) bedeutet diese Kooperation ein sehr wertvolles und nachhaltiges Startkapital. Einen ersten Großkunden - seinen ehemaligen Arbeitgeber.



Insiderkenntnissen sind ein ungeheuer großer strategischer Vorteil, wenn man sich in Kooperation mit dem Arbeitgeber selbständig machen möchte.



Kontaktaufnahme sowie Option einer kostenlosen Checkliste: Mit dieser Checkliste können Arbeitnehmer einer Outsourcing-Chance auf die Spur kommen. Diese kann kostenlos bei der Unternehmensberatung mit System, Ramona Kramp & Team, angefordert werden. Einfacher digitaler Weg: Eine Anfrage diesbezüglich ist unter Angabe des Vornamens, Nachnamen sowie kompletter Adresse an nachstehende eMailadresse zu senden: beratung at saraha-social-web.net

Alle angegebenen Daten werden selbstverständlich vollkommen vertraulich behandelt.



Veröffentlich von Ramona Kramp, GF Unternehmensberatung mit System, in Bayern und im Allgäu

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Unternehmensberatung mit System

Gesucht - Gefunden - Gebucht - Ein Unternehmen ohne Kunden ist wie eine Pralinen-Schachtel ohne Inhalt. Zahlende Gäste sind für jedes Unternehmen das Lebenselixier – ohne sie ist alles nichts …



Wie finden Ihre Online kaufenden Kunden den Weg zu Ihrem Unternehmen?

Unser evolutionäre iMarketing "Positionierung - Imageaufbau" besitzt die Fähigkeit zur dynamischen Anpassung an dem sich ändernden Kaufverhalten.



SarahaCommunication ist das Sprachrohr für KMU, mittelständische Unternehmen und Dienstleister. Bei uns finden Sie Presse-Meldungen für einen individuellen Imageaufbau mit Nachhaltigkeit. Der Slogan: "Alles was hier nicht ist, finden Sie nirgendwo - Alles was hier ist, finden Sie überall" trifft voll zu. Dies seit 2007.



Aktuelle Informationen sind kostbar. Unternehmer, Hotelier, Gastronom, Agentur, Veranstalter, Speaker, Ausbildungsinstitutionen oder Tourismus-Marketer, können so Ihre News ca. 6.500 akkreditierten Journalisten und Redaktionen präsentieren. Von einem großen Verteilersystem einschl. Netzwerk (wie Newsletter) profitieren. Aber wie erreichen Sie die Medien, wie können Sie einer Redaktion schnell und direkt Ihre aktuellen Meldungen zukommen lassen?



Ganz einfach: Nehmen Sie Kontakt bei mir auf - unter eMail: ramona.kramp@onlinepresse-pressenotiz.org



Ihre Pressemitteilung wird multimedial aufbereitet und persönlich mit allen notwendigen Verlinkungen, wie zum Beispiel zur Homepage eingepflegt.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers