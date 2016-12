iMarketing News aus Bayern: 14. Münchner Selbständigen und Gründer (m/w) Stammtisch

Plätze sind im hinteren Séparée des Cafés reserviert.Gemeinsamer Termin mit den Webgrrls München Homepage http://www.webgrrls-bayern.de Dieser Stammtisch-Termin ist nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wieder ein gemeinsamer Termin mit den Münchner Webgrals zusammen.Interessierte sind herzlich eingeladen vor dem Stammtisch beim Twitterglühen der Webgrrls am Sendlinger-Tor-Platz vorbeizuschauen. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der blauen Säule (Aids-Memorial). Anschließend geht es gemeinsam zum VGSD-Stammtisch (Verband der Gründer und Selbständigen Deutschland e.V.).Mit diesem Stammtisch soll ein ungezwungenen Austausch unter den Mitgliedern und Interessenten auch außerhalb der regelmäßigen Regionaltreffen gefördert werden. Der Stammtisch findet alle zwei Monate im Wechsel mit den Regionaltreffen statt.Feste Vorträge gibt es beim Stammtisch nicht – dafür aber sicher angeregte Gespräche mit anderen Gründern und Selbständigen: Wo sich der oder die Eine nicht auskennt, weiß vielleicht ein anderes Mitglied Rat – und ganz bestimmt gibt es gemeinsame Herausforderungen, über die man sich austauschen sollte. Natürlich knüpfen wir dabei untereinander auch neue Kontakte und erfüllen unser Netzwerk mit noch mehr Leben.Die Teilnahme am Stammtisch ist bis auf die Getränke und Speisen kostenfrei. Eine Mitgliedschaft im Verband ist keine Voraussetzung.Eine kostenlose Anmeldung ist notwendig - unter: http://www.vgsd.de/meetup/14-muenchner-vgsd-stammtisch/ Der VGSD steht vor einem wichtigen Meilenstein, auf den dieser lange hingearbeitet hat: Innerhalb der nächsten drei Tage wird mit der 2.000sten Anmeldung als Vereinsmitglied gerechnet. Davon trennen nur noch wenige Anmeldungen.Aus diesem Anlass schenkt der Verein neuen Vereinsmitgliedern, die sich bis Donnerstag, den 8.12.2016 anmelden, einen Amazon-Gutschein im Wert von je 10 Euro.Als 2.000stes Mitglied kann mit einen Gutschein im Wert von 100 Euro gerechnet werden. Ebenso eine freie Vorstellung – gerne mit einem Foto – auf der Homepage. Beispiel http://www.vgsd.de/vgsd-begruesst-das-1-900ste-vereinsmitglied/ veröffentlicht auf LifePR von Ramona Krampseit 2000 Unternehmerin On + Offline