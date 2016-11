Haustüren, die Energie sparen

In der KlimaHaustür ECO100® hat Rubner Türen vielfältiges Design und nachwachsende, ökologische Materialien mit Energieeffizienz und Sicherheit kombiniert. Der innovative Isolierkern basiert auf Holz und Kork, natürliche Materialien mit außergewöhnlich hohen Dämmeigenschaften. Kork ist besonders stark in puncto Wärmeschutz, dazu formbeständig und atmungsaktiv.



Die KlimaHaustür ECO100® spart aber nicht nur Energie, sondern schützt auch vor Einbruch: Mit den geprüften Widerstandsklassen RC2 und RC3 hält sie dem Vergleich mit einer Panzertür aus Metall stand. Jede Haustür wird von Rubner millimetergenau nach Maß gefertigt und lässt sich in Ausführung, Form und Farbe individuellen Gestaltungswünschen sowie funktionalen Anforderungen anpassen.

Rubner Türen AG

Die Rubner Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Kiens/Südtirol ist in den fünf Geschäftsfeldern Holzindustrie, Ingenieurholzbau, Objektbau, Holzhausbau und Holztüren tätig. Sie ist einer der führenden Anbieter in der Branche und ging aus dem 1926 von Josef Rubner sen. gegründeten Sägewerk hervor. Die Holztürenproduktion begann 1964 in Kiens. Heute befindet sich der Familienbetrieb in der dritten Generation und beschäftigt an den Standorten Italien, Österreich, Schweiz, Deutschland und Frankreich 1.500 Mitarbeiter. Mit echter Holzleidenschaft und seiner lückenlosen Wertschöpfungskette erwirtschaftet Rubner einen Jahresumsatz von rund 370 Millionen Euro, davon fallen ca. 23 Millionen auf Rubner Türen.

