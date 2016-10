Rubner Haus: Moderne Blockhäuser mit Alpenflair

Inmitten des Waldes bei St. Vigil in Enneberg steht anstelle des einstigen Jagdhauses ein Holzhaus ganz besonderer Art: Die Mountainlodge Tamersc. Gefertigt in traditioneller Blockbauweise, aber ohne überstehende rustikale Eckverbindungen, mutet das Holzhaus sehr modern an und fügt sich dennoch harmonisch in die Landschaft. Mehr noch treten Haupt- und Nebengebäude in einen Dialog mit dem Wald, der sie umgibt. Horizontale, asymmetrisch angeordnete Sehschlitze gepaart mit raumhohen Glasfronten beziehen die Natur spannungsvoll ins Wohnen ein. Mit seiner klaren, zurückhaltenden Architektur greift die Mountainlodge den schlichten Charakter einer Jagdhütte auf und setzt sie in einen zeitgemäßen Kontext. Das Gebäude ist außen wie innen konsequent in Holz gehalten: Böden, Wände, Decken, Treppen und Einbaumöbel sind aus hellem Lärchenholz gefertigt. Auch bei den anderen Materialien dominieren lokale, natürliche Materialien wie Filz und Leinen.



Das zeitgemäß interpretierte Blockhaus Tamersc besticht nicht nur durch seine außergewöhnliche Ästhetik und seinen natürlichen Charme. Häuser von Rubner sind vor allem nachhaltig gebaut: Sie sparen durch ihre hocheffiziente Wärmedämmung Energie und verringern darüber hinaus die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. „Wir entwickeln unsere Technologien kontinuierlich weiter und bieten Niedrigenergie- und Passivhäuser in unterschiedlichen Bauweisen, einer großen Flexibilität bei der Grundrissgestaltung und vielfältigen Designs", erklärt Dr. Werner Volgger von Rubner Haus. Zudem sind die Häuser zuträglich für die Gesundheit der Bewohner, da nur baubiologisch unbedenkliche, hochwertige Qualitätsmaterialien verbaut werden.



Die Bandbreite der Rubner-Häuser reicht dabei vom Blockhaus über den Bungalow bis hin zum Massivholzhaus. Jede Ausführung überzeugt durch robuste Bauweise, sehr hohen Wohnkomfort, die stilvolle Ästhetik und die passgenaue, flexible Planung und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen – auch für ausgefallene Wünsche. Damit die Vorstellungen der Bauherren bestmöglich umgesetzt werden, plant das Unternehmen mit den zukünftigen Bewohnern gemeinsam nach ihren Vorgaben und realisiert ihre Ideen. Dass die Häuser sich größter Beliebtheit erfreuen dürfen, zeigt sich darin, dass Rubner Haus diese nicht nur in Österreich, Deutschland und der Schweiz baut, sondern auch in Italien, Frankreich und sogar Japan die Nachfrage steigt. Denn hier wie dort schätzt man den hohen Wert wohngesunder Materialien, kurzer Bauzeiten, langjährigen Know-hows in Sachen Holzbau und die moderne Interpretation von Alpenromantik.

Über die Rubner Haus AG

Seit 50 Jahren stehen bei Rubner Haus ökologisches Verantwortungsbewusstsein und die persönlichen Wünsche der Bauherren im Mittelpunkt. Der Planer und Architekt ist dabei ein wichtiger Partner für die Umsetzung eines nachhaltigen, lebenslangen Wohnraumes. Mehr als 20.000 Rubner Holzhäuser sind so mittlerweile auf der ganzen Welt realisiert worden. Durch stetige technische Weiterentwicklungen entstehen heute bei Rubner Haus Niedrig-Energie- und Passivhäuser in unterschiedlichsten Bauweisen und Designs. Dabei verbinden sich die konstruktiven Vorteile von Holz als Baustoff auf natürliche Weise mit der Wärme und Behaglichkeit, die Lebensräume aus Holz ausstrahlen. Rubner Haus beschäftigt 300 Mitarbeiter. Neben dem Standort Kiens besitzt Rubner Haus ein zweites Werk in Sarnthein (Südtirol), wo Fenster in Holz sowie Holz/Alu hergestellt werden.



Über die Rubner Gruppe

Mit Leidenschaft für den Werkstoff Holz und zukunftsweisenden Architekturlösungen zählt die Rubner Unternehmensgruppe aus Kiens in Südtirol zu einem der wichtigsten Holzbauunternehmen Europas. Unter der Leitung von Peter Rubner, Präsident der Rubner Gruppe, agiert die Rubner Gruppe in den fünf Geschäftsfeldern Holzindustrie, Ingenieurholzbau, Objektbau, Holzhausbau und Holztüren. Der Familienbetrieb ging aus dem 1926 von Josef Rubner sen. gegründeten Sägewerk hervor und befindet sich heute in dritter Generation. Rubner beschäftigt an den Standorten in Italien, Österreich, Deutschland und Frankreich rund 1.500 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt rund 400 Millionen Euro.



