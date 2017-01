Neuer Geschäftsführer bei RUBNER Holzbau GmbH Ober-Grafendorf, Österreich

Die Rubner Holding hat Herrn Roman Fritz als neuen technischen Geschäftsführer der Rubner Holzbau GmbH in Ober-Grafendorf bestellt.



Herr Fritz übernimmt diese Aufgabe mit dem 10.01.2017 und bildet zusammen mit dem kaufmännischen Leiter Christian Oppitz die neue Geschäftsführung des Holzbauunternehmens.



Er bringt langjährige Erfahrung aus Management- und Führungspositionen in der Bauindustrie in Österreich und Deutschland mit und folgt auf Helmut Hödl, der nach erfolgreicher 25-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen aus der Geschäftsführung ausscheidet.



Die Eigentümer der Rubner Gruppe sehen sich damit gut gerüstet, Rubner Holzbau am Standort Ober-Grafendorf und den Ingenieurholzbau in der Rubner Gruppe erfolgreich weiter zu entwickeln.

Mit Leidenschaft für den Werkstoff Holz und zukunftsweisenden Architekturlösungen zählt die Rubner Unternehmensgruppe aus Kiens in Südtirol (www.rubner.com) zu einem der wichtigsten Holzbauunternehmen Europas. Unter der Leitung von Peter Rubner, Präsident der Rubner Gruppe, agiert es in den fünf Geschäftsfeldern Holzindustrie, Ingenieurholzbau, Objektbau, Holzhausbau und Holztüren. Der Familienbetrieb ging aus dem 1926 von Josef Rubner sen. gegründeten Sägewerk hervor und befindet sich heute in dritter Generation. Rubner beschäftigt an den Standorten in Italien, Österreich, Deutschland, Slowenien, Frankreich und Polen etwa 1.500 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt rund 417 Millionen Euro.



Die in der Gruppe beheimateten Unternehmen vereinen ein großes Maß an Erfahrung und Know-how. Die gesamte Angebotspalette - vom Schnitt- und Konstruktionsrahmenholz über Massivholzplatten, Brettschichtholz und komplexe Leimholzstrukturen bis hin zu Türen, Fenstern, schlüsselfertigen Häusern und schlüsselfertigen Großprojekten in Holzbauweise - steht für höchste Produktqualität. Alles wird in einer lückenlosen Wertschöpfungskette aus einer Hand innovativ und ökologisch nachhaltig geschaffen.



