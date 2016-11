Kai Ebel trägt auffälliges Germens Hemd zum Formel 1-Finale in Abu Dhabi

Der RTL-Moderator Kai Ebel, bekannt für seinen meist auffälligen Style, trug beim letzten Formel 1-Rennen in Abu Dhabi ein GERMENS Hemd aus der neuesten Kollektion. In Kombination mit weißer Hose war das schwarz-weiße Hemd ein Eyecatcher im TV.Die Künstlerin Ari Fuchs aus Leipzig zeichnete das Hemddesign 1:1 auf Papier genau in der Form des Hemdes. Kragen und Manschetten sind mit roten Rosen abgesetzt und sind das weiche Pendant zum kontrastreichen Rumpf.GERMENS artfashion aus Chemnitz ist spezialisiert auf Freizeithemden der außergewöhnlichen Art. Das gesamte Sortiment (über 70) wurde von unterschiedlichen Künstlern entworfen und gezeichnet. Durch ein sehr aufwendiges Produktionsverfahren können Hemden hergestellt werden, die sich komplett vom Mainstream abheben. Sehr feine Stoffe aus ägyptischer Baumwolle, jacquardgwebt in Sachsen, bilden die Grundlage für eine farbintensive Wiedergabe der Künstlerdessins durch den Textildruck, der durch eigene Rezepturen bestens zur Geltung kommt. Die limitierten (99) und im Hemd handsignierten tragbaren Kunstwerke treten hervor durch beste Verarbeitungsqualität und überraschen durch ihre unkonventionelle Erscheinung. Bereits seit 2014 trägt Kai Ebel bei vielen Formel 1-Rennen GERMENS Freizeithemden. Er schätzt die angenehmen Trageeigenschaften und die außergewöhnliche Eleganz.GERMENS präsentiert alle Modelle im eigenen Conceptstore und im Internet unter http://www.germens.shop Umfangreiches Bildmaterial steht zur Verfügung. Die Bildrechte liegen bei GERMENS.