Riesige Rabatte für Frühbucher bei AIDA

Kreuzfahrten auf den Schiffen mit dem roten Kussmund sind beliebt – und wer rechtzeitig bucht, sichert sich die besten Angebote und Kabinen auf den AIDA-Schiffen. Auf der neuen AIDAperla haben Kreuzfahrtfans ab 1. Juli 2017 die Möglichkeit, das Mittelmeer auf unterschiedlichen Strecken zu bereisen. Frühbucher sparen bei Reisen zum AIDA-PREMIUM-Preis bei Buchung bis fünf Monate vor Abfahrt bis zu 400 Euro. Außerdem können AIDA-Premium-Gäste ihre Wunschkabine frei wählen oder kostenfrei umbuchen.Die AIDAperla verspricht Erholungssuchenden einen Rundum-Sorglos-Urlaub bei höchstem Komfort. Angefangen von den Innenkabinen über die Meerblick- und Balkonkabinen bis hin zu den Suiten sind alle Kabinen hochwertig und komfortel ausgestattet, darunter auch mit einem interaktiven Informations- und Entertainmentsystem. AIDA-Premium-Gäste nutzen das Internet kostenlos. Zu den Extras für Suiten gehören die Begrüßung mit Champagner, Pralinen und Obst ebenso wie ein 3-Gänge-Menü am Anreisetag und viele weitere Annehmlichkeiten.Auch an Gäste mit eingeschränkter Mobilität wurde auf der AIDAperla gedacht: Es gibt behindertenfreudliche Kabinen mit extrabreiten Türen und behindertengerecht eingerichteten Badezimmern.Neuen Luxus auf der AIDAperla bringen die großzügigen Verandakabinen mit zwei Bädern oder begehbarem Kleiderschrank, die uneinsehbaren Lanaikabinen mit Wintergarten und die Panoramakabinen auf dem Patiodeck mit dem Ambiente einer privaten Yacht.Das Unterhaltungsangebot auf der AIDAperla ist abwechslungsreich und vielfältig. Im Theatrium bietet eine 360-Grad-Bühne Entertainment und Inszenierungen in neuen Dimensionen; das Organic Spa einen exklusiven Wellnessbereich und die AIDA-Plaza Einkaufsmöglichkeiten für jeden Anspruch.