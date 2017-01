Land Brandenburg mit vielen Produktneuheiten auf der Internationalen Grünen Woche 2017

Die Internationale Grüne Woche Berlin wird jedes Jahr zum Anlass genommen, um den Messebesuchern neue Produkte, innovative Produktideen und Vermarktungskonzepte zu präsentieren. Auch in der Brandenburg-Halle 21a erwarten den Besucher viele Neuerungen.Das pro agro-Mitgliedsunternehmenpräsentiert am eigenen Stand (119) zwei Produkte im neuen Design:das quellgesunde Mineralwasser Sanft in der neuen attraktiven 1 Liter Glasflasche und die naturtrübe Apfel-Direktsaftschorle Lausitzer Ernte in der handlichen 0,5 l-Einwegflasche. Mit der 1 Liter Glasflasche hat sich das Unternehmen außerdem für den pro agro-Marketingpreis 2017 in der Kategorie Ernährungswirtschaft beworben.Auch diekommt mit zwei Produktneuheiten zur Grünen Woche. Anlässlich des Lutherjahres 2017 entwickelte das pro agro-Mitglied das saftige Dinkelvollkornbrot, mit Brandenburger Äpfeln der Märkischen Obstbau GmbH Schmergow. Mit dem Senftenberger Unternehmen scharfesGELB wurde ein Kooperationspartner zum Befüllen der Krapfen gefunden. Beide Produkte können am Stand 161 verkostet und gekauft werden.Weitere Produktneuheiten in der Brandenburg-Halle 21a:– Käseprodukt „Cheese Curds“ nach kanadischer Tradition (Uckermark) – Stand 108– Lausitzer Wolf in Schokolade (Spree Neiße) – Stand 141– Pulled Meat / Neuruppiner Gerichte (Ostprignitz-Ruppin) – Stand 156– Bio-Heumilch (Dahme-Spree) – Stand 138– Befülle Dein eigenes Whiskyfass (Potsdam-Mittelmark) – Stand 153– Verschiedene Eintöpfe mit Wurst (Dahme-Spree) – Stand 116– Frischkäse „Tworog“ – osteuropäische Frischkäsespezialität (Uckermark) – Stand 109– Das Fünf Sterne-Konzept: Fünf Sterne-Ei / Fünf Sterne-Gockel (Dahme-Spree) – Stand 170– Luther Pass – eine Spurensuche in 3 Ländern (Elbe-Elster) – Stand 167– Mini-Spreewälder im 370 ml-Glas / Frucht-Grützen im 350 g-Pouch (Dahme-Spree) – Stand 168- "Brandenburger Bierstraße" (Potsdam-Mittelmark) – Stand 113– Großräschener Wein (Oberspreewald-Lausitz) – Stand 132 (20.1./23.1.)Und vieles mehr – überzeugen Sie sich selbst!Weitere Informationen erhalten Sie unter: