New Way of Living

Den gesamten Abend oder das Wochenende zuhause am Schreibtisch verbringen, um Unterlagen, beispielsweise für Versicherungen oder Immobilienangelegenheiten, zu organisieren– so stellt sich niemand seine freie Zeit vor. Doch für viele Personen mit anspruchsvollen Berufen ist das Alltag. Gerade wenn der Briefkasten wieder voller Post ist, die bearbeitet werden muss, träumt so mancher von einer Möglichkeit, diese Arbeit abzugeben. Im Frankfurter Opernturm existiert ein Unternehmen, das sich genau diesem Wunsch verschrieben hat. Die Private Office GmbH ermöglicht es Privatpersonen, künftig keine Unterlagen mehr verwalten zu müssen.Durch die immer komplexer werdenden Geschäftsmodelle der Versorgungs- und Versicherungsunternehmen wird es zunehmend zeitaufwendiger sich selbst um diese Angelegenheiten zu kümmern. Heute ist es in vielen Haushalten bereits üblich Reinigungsarbeiten, Gärtnerleistungen und Haushaltstätigkeiten von Diensleistern durchführen zu lassen. Doch niemand nimmt einem die lästige private Administration ab. So wie viele Unternehmen die Buchhaltung an externe Partner auslagern, können dies nun auch Privatpersonen abgeben.Der wichtigste Service des Private Office ist dabei das Freihalten des Briefkastens des Kunden. „Wie ein Torwart sorgen wir dafür, dass der ‚Kasten sauber bleibt‘", erklärt Norbert Kettner, Geschäftsführer der Private Office GmbH. Die Post des Kunden geht direkt an das Private Office und wird dort bearbeitet, abgelegt und der Inhalt geprüft. Dazu wird die Adresse des Dienstleistungsbüros bei allen Vertragspartnern hinterlegt. Dieser Service erstreckt sich auf Unterlagen zu Versicherungen, Fahrzeugen, Immobilien, Mobilfunkverträge und vieles mehr. „Wenn der Kunde möchte, kann er von überall auf seine Papiere zugreifen. Unsere Arbeit erfolgt völlig im Hintergrund. Wer sich also nicht damit befassen möchte, wird nur bei Bedarf von uns kontaktiert", so der Geschäftsführer. Lediglich über das monatliche Reporting nimmt der Kunde Notiz vom Dienstleister. Dort werden monatlich die Einzahlungen und Ausgaben miteinander verrechnet.Doch das ist nicht alles: Wer darüber hinaus Unterstützung im Alltag benötigt, erhält durch das Private Office einen kompetenten Partner. „Wir gehen stetig neue Kooperationen ein, um unseren Kunden mehr und mehr ein Rundum-sorglos-Paket zu gewährleisten", erläutert Kettner. Erst jüngst ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit einem Limousinen-Service, einer Stilberatung, einem Raumpflegedienstleister und einer Kanzlei eingegangen. „Wenn gewünscht, erledigen wir auch Behördengänge, für die Personen mit einem anspruchsvollen Leben nicht immer die Zeit finden."Wer sich für eine der drei Membership-Optionen entscheidet, erfährt einen völlig neuen Lebensstil. „Wir schenken unserem Kunden Zeit. Unser ‚New Way of Living‘ charakterisiert einen weiteren Schritt im privaten Dienstleistungssektor. Unsere Mitglieder können sich auf die wesentlichen Dinge ihres Alltags konzentrieren, wie beispielsweise Job, Familie oder einfach das geliebte Hobby. Durch uns gewinnt jedes Mitglied an Lebensqualität hinzu und kann sich letztendlich auf seine eigentlichen Prioritäten konzentrieren", meint Kettner.Weitere Informationen über die Private Office GmbH unter http://www.private-office.net