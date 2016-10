…das Unmögliche möglich machen! David Lama - Grenzgänger in Fels und Eis / Ab 3.Nov auf DVD!

Ein sehr persönliches Portrait des Weltklasse-Alpinisten David Lama, Ausnahme-Kletterer und derzeit wohl bester Allround-Alpinist. Als Ergänzung zum Kinofilm „Cerro Torre - Nicht den Hauch einer Chance"Ab 3.November auf DVD erhältlich.Die Doku enthält ein Bergwelten Special mit Reinhold Messner über die Maßstäbe im Alpinismus sowie über Schwierigkeiten und Veränderungen.Genre: Special Interest, Dokumentation, Sport-DokuCast: David LamaProduktion: Red Bull 2015Bild: 1,85:1 (16:9)Ton: Deutsch DD 2.0Laufzeit: ca. 48 Min.FSK: InfoVertrieb: Polarfilm Medien GmbHMedium: DVDEVP: 9.95VÖ-Datum: 03.11.2016Ein sehr persönliches Portrait des Weltklasse-Alpinisten David Lama, Ausnahme-Kletterer und derzeit wohl bester Allround-Alpinist.Bereits 2010 war David Lama gemeinsam mit dem Osttiroler Peter Ortner die Durchsteigung der „Kompressor-Route“ am Cerro Torre (Patagonien) gelungen. Eine erfolgreiche Begehung, die seinerzeit jedoch für viel Kritik in Bergsteiger-Kreisen sorgte. Denn David, damals noch „neu" im Alpinismus, hatte für diese Besteigung Bohrhaken verwendet. „Ich kam aus der Halle, einer Welt mit lauter Regeln und Vorschriften. Nun betrat ich die Welt des Bergsteigens - eine Welt, in der sich alles um Deine Haltung gegenüber dem Berg dreht, und 2009 hatte ich noch eine völlig andere, vielleicht sogar noch gar keine Beziehung zu den Bergen", meint David Lama heute. Ehrgeizig und erfolgsorientiert wollte er es der Alpin-Welt daraufhin beweisen. 2012 schließlich gelingt es ihm zusammen mit seinem Bergpartner Peter Ortner, die Route am Cerro Torre im freien Stil innerhalb von 24 Stunden zu bezwingen.Kein Geringerer als Reinhold Messner - ebenfalls ein Kritiker der Begehung von 2010 - zog nach dieser außergewöhnlichen Leistung den Hut vor David Lama: „Als du den Cerro Torre frei geklettert bist, waren wir alle begeistert - nicht nur ich. Wir standen mit offenem Mund da und haben gesagt, das ist es!'' Beide Bergsport-Größen sprechen in diesem Bergwelten Spezial auch über die Maßstäbe im Alpinismus sowie über Schwierigkeiten und Veränderungen.