Neu auf DVD: "Weihnachten mit Rolando Villazòn - Aus der Stille-Nacht-Kapelle Oberndorf "

– Weihnachts-Lieder aus der Stille-Nacht-Kapelle Oberndorf mit dem bekannten Star-Tenor!- für Sparfüchse mit insg. 12 Filmen und über 32 Stunden Laufzeit!– Der Klassiker von Joseph Vilsmaier mit Fritz Wepper als zynischer Weihnachtshasser!– tiefsinnig für Groß & Klein!• EVP: € 9.99• VÖ-Datum: 06. Oktober 2016• Genre: Special Interest, Weihnachten• Laufzeit: ca. 51 min.• FSK: Info• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 5.1, Englisch DD 5.1• Cast: Rolando Villazón• Regie: Nikolai Dörler• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Österreich, 2014Das in Österreich komponierte „Stille Nacht, heilige Nacht“ gilt als bekanntestes Weihnachtslied der Welt. Der mexikanische Startenor Rolando Villazón singt das Lied an dem Ort, an dem es am Weihnachtsabend 1818 erstmals gesungen wurde: in Oberndorf bei Salzburg. Zudem ist der Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor mit beliebten Weihnachtsweisen wie „Es wird scho glei dumpa“ oder „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ zu erleben.• EVP: € 17.99• VÖ-Datum: 06. Oktober 2016• Genre: Weihnachten• Laufzeit: ca. 1971 min.• FSK: 12• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0, Deutsch DD 5.1• Produktionsort und Erscheinungsjahr: diverse, 2016Die grosse Weihnachtsfilm Collection besteht aus den folgenden 12 Einzel-Titeln: - Charles Dickens - Scrooge - Eine total verrückte Bescherung - Orangen zu Weihnachten - Der Engel von Nebenan - Scrooge - A Christmas Carol - Der Mann der Weihnachten rettete - Das zauberhafte Eichhörnchen - Weihnachten im Oktober - Die Weihnachts-Geschichte - Abenteuer in Jerusalem - Jesus und die Tiere - Golden Winter - Wir suchen ein Zuhause - Eine Hochzeit zu Weihnachten• EVP: € 7.99• Genre: Drama, Komödie, Weihnachten• Laufzeit: ca. 90 min.• FSK: 6• Video- Audioformat: 1,77:1 (16:9), Deutsch DD 2.0• Bonus:• Cast: Fritz Wepper, Michael Roll, Kristina Sprenger, Ruth Drexel, GerdSilberbauer• Regie: Joseph Vilsmaier• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Österreich, 2006Der TV-Kommentator Robert Lahnstein (Fritz Wepper) ist bekannt dafür, dass er böse, ätzend und zynisch ist - ein Ruf, den er hingebungsvoll pflegt. Besonders Weihnachten hasst er abgrundtief. Deshalb will er sich, wie jedes Jahr, auf eine abgelegene Berghütte zurückziehen. Unterwegs hat er jedoch einen Unfall, der Wagen landet im Straßengraben. Zu allem Unglück setzt auch noch dichtes Schneetreiben ein. Mit letzter Kraft kann er sich in eine einsame Scheune retten. Doch der Zufall will es, dass sich schon eine eigensinnige Alte (Ruth Drexel), eine Stripperin (Julia Cencig), eine Schwangere (Kristina Sprenger), ein Obdachloser (Gerd Silberbauer) sowie ein Vater mit seinem Sohn (Michael Roll und Oskar Weiskopf) zu den Schafen gerettet haben. Entsetzt wähnt sich Lahnstein in einer Art Krippenspiel. Konsequent verbreitet er schlechte Laune, bis die anderen das Weihnachtsekel hinauswerfen. Doch im Schneesturm gerät er in Lebensgefahr. Über 7 Millionen begeisterte TV-Zuschauer!• EVP: € 7.99• Genre: Familie, Komödie, Weihnachten• Laufzeit: ca. 90 min.• FSK: 12• Video- Audioformat: 1,77:1 (16:9), Deutsch DD 2.0• Cast: Heinz Hoenig, Jutta Speidel, Marian Lösch, Reinhard Exenberger• Regie: Karsten Wichniarz• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Deutschland, 2003Der Engel Johannes, im Himmel in Ungnade gefallen, muss sich in Tirol bis Weihnachten seine Flügel zurückverdienen - und das ist in vier Tagen! Da trifft er auf die Ärztin Gabriela und ihren gelähmten Sohn Julian... Heiligabend steht bevor, und viel Zeit hat Johannes Engel nicht, eine gute Tag zu begehen, die ihn wieder zurück in den Himmel bringen soll. Nach einigen höchst unangenehmen Begegnungen findet Engel Aufnahme bei der Ärztin Gabriela Kaiser und ihrem Sohn Julian, der seit einem tragischen Unfall im Rollstuhl sitzt. Als Engel in Gewahrsam genommen und in eine Zwangsjacke gesteckt wird, schwinden seine Hoffnung auf eien rechtzeitige Rückkehr und Julians Chance auf eine neues Leben...