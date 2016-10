Pirelli und Iveco Bus sind Partner bei der Internationen Bus Expo in Italien Der Pirelli MC:01 ist Erstausrüstungsreifen des neuen Iveco Urbanway / 01-Serie für den Buseinsatz in der Stadt und auf Langstrecken wird ebenfalls präsentiert







Pirelli und Iveco Bus, eine Marke der CNH Industrial Group, nehmen gemeinsam an der Internationen Bus Expo (IBE) vom 26.-28. Oktober in Rimini teil. Dort präsentiert Iveco sein neues Topmodell Urbanway, die jüngste Generation von Stadtbussen. Zu seiner Erstausrüstung gehört der Pirelli MC:01 Stadtreifen.



Aufgrund ihrer hohen Betriebsdauer und ihrem niedrigen Rollwiderstand reduzieren die hochmodernen Reifen die Betriebskosten pro Kilometer deutlich und verminderten den Benzinverbrauch. Dadurch verringert sich der CO2-Ausstoß des Fahrzeugs um mehr als zehn Prozent. Die innovative Profil-Gestaltung der MC:01-Reifen verkürzt die Bremswege bei sämtlichen Einsatzbedingungen: im stockenden Stadtverkehr ebenso wie auf unebenen Fahrbahnoberfläche und auf nassen Straßen. Die Reifenflanken sind so gestaltet, dass Schäden und Kratzer durch Bordsteinkanten ein typisches Risiko im Stadtverkehr - erheblich reduziert werden. Darüber hinaus ermöglicht das spezielle Muster des Reifenprofils auch auf Schnee hervorragende Leistungen. Aus diesem Grund wurde der Pirelli MC:01 auf der Reifenflanke mit dem Kürzel M+S sowie dem Schneeflocken-Symbol im dreizackigen Bergsymbol ausgezeichnet, die seine Wintertauglichkeit bestätigen.



Im Vergleich zum Referenzprodukt weist der neue Reifen deutliche Optimierungen auf, so bei der Haltbarkeit (+ 20%), dem Rollwiderstand (- 15%), der Runderneuerbarkeit (+ 15%) und dem Grip auf nasser und trockener Fahrbahn (+ 15%).



Der MC:01-Reifen wurde mit erhöhtem Lastindex entwickelt, wodurch er perfekt zur jüngsten Generation von Fahrzeugen wie dem Iveco Urbanway passt, aber auch zu Elektro- und Hybridfahrzeugen, die mehr Gewicht auf den Achsen tragen. Zudem entsprechen die Eigenschaften und die Leistungen des Reifens den Europäischen Richtlinien zur Förderung sauberer Fahrzeuge mit geringerem Energieverbrauch. Dies soll dazu beitragen, die verkehrsbedingte Umweltverschmutzung zu verringern.



Etliche Stadträte wählten den Pirelli MC:01 für die Ausrüstung ihrer Kommunalfahrzeuge, darunter ATM (Mailand), SETA (Modena), AMT (Genoa), GTT (Turin), Wienerlinien (Wien), und Grazer Verkehrsbetriebe (Graz).



Neben dem Pirelli MC:01 präsentiert das Unternehmen bei der Internationalen Bus Expo auch die H:01 Coach-Serie, entwickelt für Langstrecken-Busreisen auf Straßen und Autobahnen. Aufgrund ihrer Präzision beim Handling und der Lenkansprache sowie des verbesserten Grips bei Nässe ermöglichen die Reifen höchste Sicherheit bei Reisen. Zudem absorbieren sie Stöße durch Fahrbahnunebenheiten und zeichnen sich durch ihr leises Reifen-Fahrbahngeräusch aus. Beide Eigenschaften gewährleisten den notwendigen Komfort auf langen Reisen. Nicht zuletzt zeichnen sich die Reifen durch ihren geringen Verschleiß aus.



Das optimale Verhältnis von hoher Laufleistung, gleichmäßigem Abrieb und niedr igem Rollwiderstand sichert die Kosteneffizienz während der gesamten Lebensdauer der Reifen. Die Reifen der H:01 Coach-Linie entsprechen allen Anforderungen der Fahrer, Reisenden und Flottenmanager im höchsten Umfang. Für alle drei Gruppen steht die Sicherheit an erster Stelle. Die Fahrer benötigen zudem Präzision, und legen – wie alle Businsassen – Wert auf Komfort. Für die Flottenmanager hingegen haben möglichst niedrige Betriebskosten Priorität.













