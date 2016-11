Pflegehelden® sucht Franchisepartner

Die häusliche Pflege ist ein Dienstleistungsmarkt mit hohem Potenzial. Warum? Erstens: Die Menschen werden immer älter. Zweitens: Immer mehr Menschen möchten zuhause alt werden und auch dort betreut werden. Wer alten und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen möchte, auch im Alter weiter im eigenen Zuhause leben zu können, für den könnte das Konzept der Pflegehelden Franchise GmbH aus Itzehoe der Grundstein für die eigene Selbständigkeit sein. Franchisepartner erhalten durch die Zentrale in Itzehoe umfassende Unterstützung beim Aufbau eines eigenen Betreuungsangebotes für Senioren an ihrem Standort.Pflegehelden® vermittelt seit 2005 Pflegehelferinnen aus Osteuropa an pflegebedürftige Menschen. Inzwischen wird das Konzept von 35 Franchisepartnern deutschlandweit angeboten. Das Konzept ist erprobt und kann schnell und ohne großen Aufwand auf einen neuen Standort übertragen werden. Eine eigene professionelle Software und vorbereitete Unterlagen unterstützen Organisation und Prozesse, das überregionale Marketing entlastet die einzelnen Niederlassungen ebenso wie die etablierten Partner und das Backoffice, auf die gemeinsam zurückgegriffen werden kann.„Natürlich gibt es hohe Anforderungen an Partner“, erklärt Martin Wysocki, einer der Entwickler des Franchisekonzeptes Pflegehelden®. Neben einem souveränen Umgang mit älteren und kranken Menschen sind Geduld und Kommunikationsstärke sowie ein freundliches, sicheres Auftreten und ein gepflegtes Erscheinungsbild gefragt. Kaufmännisches Wissen und Vertriebserfahrung sind hilfreich, unternehmerisches Denken und eine strukturierte Arbeitsweise unerlässlich.Laut statistischem Bundesamt soll innerhalb der nächsten 20 Jahre die Zahl von rund 2,3 Millionen Pflegebedürftigen um geschätzt 40 Prozent weiter ansteigen. Fachkräftemangel und Zeitdruck sowie hohe Kosten haben die Versorgung in Pflegeheimen in die Kritik gebracht. Mehr als 1,6 Millionen Pflegebedürftige werden bereits zuhause betreut. „Schon heute kann die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden“, weiß Wysocki.Wer Pflegehelden-Partner werden und eine eigene Filiale eröffnen möchte, kann sich unter http://www.pflegehelden.de/franchise-pflegebranche/ umfassend über Konzept und Inhalte informieren und unverbindlich bewerben.