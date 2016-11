Übergeben die A-Klasse an den Triathleten Peer Sönksen (vorn): Martin Wysocki (l.) und PhilipWalter.



Junge Sportler fördern und gleichzeitig auf das eigene Unternehmen aufmerksam machen – das ist die Idee des in Itzehoe ansässigen Unternehmens Pflegehelden. Unter dem Slogan „Pflegehelden fördert Sporthelden“ sponserten die Geschäftsführer Philip Walter und Martin Wysocki dem gerade erst 18 Jahre alten Peer Sönksen aus Hohenlockstedt eine neue Mercedes-A-Klasse. Das Auto ist mit einem großen Portrait des Triathleten geschmückt. Daneben erhält Sönksen zudem eine monatliche Förderung.



„Wir möchten dass sich junge Menschen aktiv und fit halten und etwas für ihre Gesundheit tun“, sagt Leonie Pump, Assistentin der Geschäftsführung. Das Franchise-Unternehmen, das an 35 Standorten in ganz Deutschland Pflegekräfte vermittelt, habe es sich zur Aufgabe gemacht, jeweils einen Sportler aus der Region zu unterstützen. Sönksen ist seit 2012 in einem Neubrandenburger Sportinternat und ist seitdem unter anderem Junioren-Vizeweltmeister geworden. Nach der Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Triathleten in Mexiko vor wenigen Wochen stehen im nächsten Jahr weitere große Wettbewerbe an.



Bericht von Kristina Mehlert/Norddeutsche Rundschau

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Pflegehelden Franchise GmbH

Die Pflegehelden Franchise GmbH aus Itzehoe vermittelt seit 2005 Pflegehelferinnen und -helfern aus Osteuropa an ältere und kranke Menschen. 2010 entstand aus dem ursprünglichen Unternehmen ein Franchisesystem mit zwei Partnerbetrieben. Geschäftsführer sind Martin Wysocki und Philip Walter.



Die Idee hinter Pflegehelden: Der Eintritt Polens in die EU und die polnische Herkunft von Dipl.-Kfm. (FH) Martin Wysocki geben 2005 den Ausschlag für seine Diplomarbeit zum Thema Existenzgründung im deutsch-polnischen Markt. Philip Walter schreibt seine Diplomarbeit, auch im Fach Betriebswirtschaftslehre, über „Ökonomische und rechtliche Aspekte der Personalbeschaffung im Gebiet der EU-Osterweiterung“. Ein Wegbegleiter ist der gemeinsame Professor Dr. Hubert Böckmann von der FH Westkueste in Schleswig Holstein.



Pflegehelden Franchise GmbH

Sieversbek 25

25524 Itzehoe

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers