Mit Pflegehelden® zur passenden Pflegekraft

Wer sich für eine 24-Stundenpflege zu Hause entscheidet, möchte sichergehen, dass er auch die passende Betreuungskraft findet. Pflegehelden® vermittelt seit 2005 Pflegehelferinnen und -helfer aus Osteuropa an ältere und pflegebedürftige Menschen an über 35 Standorten in ganz Deutschland und zählt inzwischen weit mehr als 20.000 erfolgreiche Vermittlungen. Warum? „Wir unterstützen Angehörige und Pflegebedürftige bei der Auswahl ihrer polnischen Pflegekraft, helfen bei der Anreise und den ersten Schritten in der Familie und wann immer es während der Betreuungszeit nötig ist", sagt Martin Wysocki, einer der Entwickler des Franchisekonzeptes Pflegehelden®.Familien, die häusliche Pflege benötigen, nehmen die Pflegehelden® sämtliche organisatorische Hürden bei der Suche nach einer Pflegekraft ab.Die Vermittlung einer Pflegekraft durch Pflegehelden® selbst, ist denkbar einfach: Nachdem die Situation und die speziellen Wünsche bezüglich des Personals mithilfe eines detaillierten Fragebogens oder im persönlichen Gespräch beschrieben wurden, erhalten Familien und Pflegebedürftige innerhalb eines Tages ein unverbindliches Angebot. Sagt den Interessenten das Angebot zu, erhalten sie Profilvorschläge von geeigneten Pflegekräften, die den Wünschen entsprechend vorausgewählt wurden. Ist die Entscheidung für eine der Pflegehilfskräfte gefallen, organisiert Pflegehelden® die Anreise zum gewünschten Beginn der 24-Stunden-Pflege. Während der Betreuungszeit ist ein Pflegehelden-Partner als persönlicher Ansprechpartner vor Ort, an 365 Tagen im Jahr für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen da.