24-Stunden-Pflege schlägt Pflegeheim

Viele ältere Menschen in Deutschland plagt die Angst vor dem Pflegeheim und der Gedanke, dass die eigenen vier Wände aufgegeben werden müssen. Das 24-Stunden-Pflegeangebot der Pflegehelden® macht die persönliche Rundum-Betreuung zu Hause bereits ab 2.023 Euro möglich und richtet sich flexibel nach den Bedürfnissen von älteren, pflegebedürftigen Menschen. Martin Wysocki, Entwickler des Franchisekonzeptes Pflegehelden®, hat die 24-Stunden-Pflege einmal im direkten Vergleich der Betreuung im Pflegeheim gegenübergestellt. Das Ergebnis: Die 24-Stunden-Pflege ist kostengünstig, individuell und nah am Menschen.„Alles im Leben hat zwei Seiten“, weiß Wysocki. Während ältere Menschen im Pflegeheim Gesellschaft im gleichen Alter finden und soziale Kontakte einfach pflegen können, müssen sie dafür ihre vertraute Umgebung verlassen – ein Schritt der vielen von ihnen schwer fällt. Bei der 24-Stunden-Rundumbetreuung der Pflegehelden® übernehmen Pflegehilfskräfte die Betreuung älterer, pflegebedürftiger Menschen in ihrem Zuhause – Eheleute bleiben hier selbstverständlich zusammen und der vertraute Tagesablauf, Mahlzeiten mit den gewohnten Speisen und viele über die Jahre liebgewonnenen Gepflogenheiten können beibehalten werden. Große Umbrüche und Veränderungen gibt es nicht. Durch das dem Kundenwunsch entsprechend ausgewählte Personal wird die Pflege in den Tagesablauf integriert und Unterstützung rund um die Uhr gewährleistet. So bleibt zum Beispiel auch eine individuelle Freizeitgestaltung weiter möglich.Einer der größten Nachteile beim Pflegeheim: Jeder Mitarbeiter betreut deutlich mehr als nur einen oder zwei pflegebedürftige Menschen und jede einzelne Leistung wird minutengenau abgerechnet. Die Pflegekräfte der Pflegehelden® pflegen die ihnen anvertrauten Personen zu Hause ohne Zeitdruck und nach tatsächlichem Bedarf. Abgerechnet wird taggenau. Außerdem gibt es bei Pflegehelden® keine Vertragsbindung – wer mit einer Pflegehilfskraft nicht zufrieden ist, bekommt innerhalb von drei bis fünf Werktagen eine andere Pflegekraft zur Seite gestellt. „Die Zufriedenheit unserer Kunden ist groß; wir werden zu 90 Prozent weiterempfohlen“, so Wysocki.Weitere Informationen unter www.pflegehelden.de