"Memo Café" - Bilder aus 100 Jahren Unteruhldingen

Am Sonntag dem 11. Dezember (3. Advent) findet in der Schulstraße 13 in Unteruhldingen (Ortsmitte) das „Memo Café“ statt. Um 14 Uhr wird das 11. Adventstürchen des „Lebendigen Adventskalenders 2016“ vor dem Haus in der Schulstraße geöffnet. Anschließend lädt das Pfahlbaumuseum von 14 bis 17 Uhr alle Interessierten in das ehemalige Schifferhaus von Fridolin Sulger ein. Über 150 Bilder aus der Geschichte Unteruhldingens werden an diesem Nachmittag gezeigt. Bei einem geselligen Zusammensein gibt es Kaffee und Kuchen.



Die Bodenseeuferorte sind im Wandel. Das 20. Jahrhundert hat zu vielen Veränderungen geführt. Das Pfahlbau- und Fischerdorf wurde zur Tourismusgemeinde. Das Pfahlbaumuseum zeigt anlässlich einer Adventsausstellung im Rahmen des Adventskalenders eine Auswahl seiner Bilderschätze. In alten Bilderrahmen wird so die Geschichte eines kleinen Ortes für ganz kurze Zeit wieder lebendig. Alle gebürtigen Uhldinger, Zugezogenen und historisch Interessierten sind zu diesem Termin herzlich eingeladen! Gerne können Sie auch eigene Bilder zu Uhldingen im 20. Jh. mitbringen. Unser Museumsteam freut sich darauf. Angewiesen sind wir auch auf ihr Wissen, das Sie zu dem ausgestellten Bilderzyklus haben. Im Rahmen einer Geschichtswerkstatt sollen diese historischen Recherchen fortgesetzt werden. Das Pfahlbaumuseum, das zu diesem Anlass vom Jugendform unterstützt wird, freut sich, Sie an diesem Nachmittag in der Schulstraße bei Café und Kuchen willkommen zu heißen. In Unteruhldingen selbst und am Parkplatz von Unteruhldingen können Sie an diesem Tag frei parken.

