Großelterntag am 03.11. in den Pfahlbauten - Es wird bunt!

Schon in der Steinzeit hat man Wände, Gegenstände, Kleidung und sich selbst bemalt. Am Donnerstag, den 03.11. um 10 Uhr und um 14 Uhr laden wir Großeltern zusammen mit ihren Enkelkindern ein, mehr über die Farben und Muster der Pfahlbauer zu lernen und diese auszuprobieren. Nach dem Besuch der Multimediashow Archaeorama geht es auf einen kurze Entdeckungstour durch die Freilichtanlage. Anschließend versuchen sich Alt und Jung als Pfahlbaukünstler. Die Veranstaltung dauert ca. 1,5 Stunden, der Preis beträgt 9 € pro Teilnehmer (inkl. Eintritt in das Museum). Vereinsmitglieder sind frei. Bitte warme „Malerkleidung“ anziehen, die auch schmutzig werden darf. Anmeldung bis zum 31.10. unter 07556/928900 oder per Email an mail@pfahlbauten.de