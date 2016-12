simvalley MOBILE Handy-Uhr & Bluetooth-Smartwatch für iOS & Android, Herzfrequenz, rund

3in1-Handy-Uhr mit SIM-Kartenslot, Smartwatch und Fitness-Tracker

3,1-cm-IPS-Farbdisplay (1,22"), 240 x 204 Pixel, kapazitiver Touchscreen

240 x 204 Pixel, kapazitiver Touchscreen In allen Handynetzen weltweit erreichbar: Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz

Vertrags- und SIM-Lock-frei: einfach die Nano-SIM-Karte einlegen

einfach die Nano-SIM-Karte einlegen Verbindung über Bluetooth 4.0 für Smartwatch-Funktionen

für Smartwatch-Funktionen Kompatibel mit Mobilgeräten mit iOS ab 7.0 und Android ab 4.4

Zeigt Push-Nachrichten vom Smartphone: E-Mail, WhatsApp, Facebook, SMS u.v.m.

E-Mail, WhatsApp, Facebook, SMS u.v.m. Fitness-Funktionen: Schrittzähler, Herzfrequenz-Sensor, Kalorienrechner, zurückgelegte Strecke, Tagesziel festlegen, Aktivitätsalarm, Stoppuhr, Schlafüberwachung

Schrittzähler, Herzfrequenz-Sensor, Kalorienrechner, zurückgelegte Strecke, Tagesziel festlegen, Aktivitätsalarm, Stoppuhr, Schlafüberwachung Gratis-App für Einstellungen und Auswertungen

für Einstellungen und Auswertungen Gestensteuerung zur Aktivierung des Displays, Menü-Bedienung, Anrufannahme

zur Aktivierung des Displays, Menü-Bedienung, Anrufannahme Extras: Musiksteuerung, Fernauslöser, Taschenrechner, Wecker, Sprachaufzeichnung, Wetteranzeige u.v.m.

Musiksteuerung, Fernauslöser, Taschenrechner, Wecker, Sprachaufzeichnung, Wetteranzeige u.v.m. Solides Edelstahl-Gehäuse, Silikon-Armband

Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 300 mAh, bis zu 120 Std. Stand-by, lädt per USB-Magnet-Ladekabel

Maße Armband (L x B): ca. 25 x 1,2 cm, Gehäuse-Ø;: 47 mm, Gewicht: ca. 60 g

Handy-Uhr inklusive Magnet-USB-Ladekabel (76 cm), Schraubendreher, 3 Ersatzschrauben und deutscher Anleitung

Jetzt hat man am Handgelenk alles im Blick: Neben der Uhrzeit liest man auf dem Touch-Display Neuigkeiten vom Mobilgerät sowie Fitness-Werte ab. Und mit eingelegter SIM-Karte telefoniert man sogar mobil am Handgelenk.Rundum informiert bleiben: Benachrichtigungen kommen direkt von dem Smartphone aufs Display: SMS, Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co. sowie Nummern von Anrufern.Der mobile Personal-Trainer: Die Handy-Uhr zählt Schritte und ermittelt die zurückgelegte Strecke sowie verbrauchte Kalorien. Der Herzfrequenz-Sensor liefert exakte Messwerte in Echtzeit. Einfach das Tagesziel festlegen oder sich per Aktivitätsalarm zu mehr Bewegung motivieren lassen!Den Trainings-Fortschritt ganz bequem am Smartphone beobachten! Die Smartwatch wird per Gratis-App mit dem Android- oder iOS-Gerät synchronisiert. So analysiert man die Fitness-Werte und nimmt Einstellungen vor.Fernbedienung fürs Smartphone: Die Musikwiedergabe des Mobilgeräts wird über die Handy-Uhr von simvalley MOBILE gesteuert. Man kann auch Selfies per Fernauslöser schließen. Mit nur einer kleinen Armbewegung lässt sich Sie das Display aktivieren, das Menü steuern ebenso auch die Anrufannahme.statt empfohlenem Herstellerpreis von 229,90 EURBestell-Nr. PX-4555