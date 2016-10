newgen medicals Funk-Kinnbügel-Kopfhörer mit Bluetooth 4.0, digitalem Eingang, 123 dB

Premium-Hörsystem für Senioren und Hörgeschädigte: TV, Radio, Musik u.v.m. in angenehmer Laustärke genießen

Bluetooth 4.0 für kabellose Verbindung zu Smartphone & Co., bis zu 10 m Reichweite

Lautstärke für jede Hörer-Seite separat einstellbar

Internes und externes Mikrofon: Hörverstärker für Telefonate, persönliche Gespräche u.v.m., auf Knopfdruck zwischen Mikrofon und Funkverbindung wechseln

Lautstärke: bis zu 123 dB SPL

Funk-Frequenz: 2,4 GHz

Status-LEDs an Kopfhörer und Funkstation

Anschlüsse für nahezu jede Soundquelle: Audio-Eingang und Mikrofon (je 3,5-mm-Klinke, an Funkstation und Kopfhörer), TOSLINK (optisch, an Funkstation)

Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku (3,7 V, 350 mAh), bis zu 10 Stunden Laufzeit, ladbar in der Funkstation

ladbar in der Funkstation Material: ABS

Farbe: weiß und schwarz

Maße Kopfhörer: 130 x 200 x 10 mm, Funkstation: 120 x 26 x 100 mm

Gewicht Kopfhörer: 57 g, Funkstation: 73 g

Kopfhörer inklusive Funk- und Ladestation, Li-Ion-Akku, 4 Audiokabel (Klinke auf Klinke, 2x Klinke auf Cinch, optisches Kabel), externes Mikrofon, USB-Netzteil mit Ladekabel, Mini-Schraubendreher, 2 Paar Ohrstöpsel-Polster, 2 Ohrbügel und deutscher Anleitung

Reserve-Akku für Funk-Kinnbügel-Kopfhörer KH-512.bt

Li-Ion-Akku: 350 mAh, 3,7 V

Bis zu 10 Stunden Laufzeit

Ab jetzt kein Wort mehr verpassen und Filme, Musik & Co. wieder laut und deutlich genießen! Und auch per Bluetooth mit dem Mobilgerät telefonieren! Ideal für Senioren und Hörgeschädigte: Beispielsweise hört man den Fernseher perfekt, ohne den Ton bis zum Anschlag aufzudrehen.Kabellos - auch für Smartphone und Tablet-PC: Kopfhörer und Basis-Station des Kinnbügel-Kopfhörers von newgen medicals lassen sich bequem per Bluetooth verbinden. So kann man sich frei ohne störende Kabel bewegen! Sogar beim Telefonieren mit dem Mobilgerät.Der unverzichtbarer Helfer bei Gesprächen und Telefonaten: Sowohl das interne als auch externe Mikrofon verstärken die Stimme des Gegenübers. Jedes Wort ist laut und klar verständlich.Individuelle Lautstärke für jedes Ohr: Die Hörleistung lässt sich für jede Hörer-Seite einzeln einstellen und damit ganz einfach eine unterschiedlich ausgeprägte Hörschwäche ausgleichen.Kompatibel zu fast jeder Soundquelle: Dank Audio-Eingang und optischem TOSLINK-Anschluss verbindet sich die Funk- und Ladestation mit zahlreichen Geräten.statt empfohlenem Herstellerpreis von 199,90 EURBestell-Nr. NX-4264Der Ersatzakku sorgt für bis zu 10 Extra-Stunden Film- und Musikgenuss in angenehmer Lautstärke.statt empfohlenem Herstellerpreis von 24,99 EURBestell-Nr. NX-4265