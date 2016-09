auvisio PC-Stereo-Soundbar mit Bluetooth & AUX-In, USB-Stromversorgung, 10 W

PC-Stereo-Soundbar, bequem unter dem Monitor platzierbar

Ideal für PC, Smartphone, Tablet-PC und andere Bluetooth-fähige Geräte

Umschaltbarer Wiedergabe-Modus: Bluetooth / AUX-In

Integrierter Stereo-Verstärker, Lautstärke-Drehregler und Ein/Aus-Schalter

Frequenzbereich: 80 - 20.000 Hz

Ausgangsleistung (RMS): 2x 5 W, Musikbelastbarkeit: 2x 10 W

Stromversorgung (5 V) über integriertes USB-Kabel (75 cm lang)

Farbe: schwarz

Maße: 435 x 58 x 60 mm, Gewicht: 650 g

PC-Soundbar inklusive deutscher Anleitung

Klangstarkes Entertainment: Der formschöne Stereo-Lautsprecher bringt die beste Unterhaltung auf den Schreibtisch. Am vollen Sound bei PC-Spielen, Videos und Musik erfreuen.Per Kabel oder drahtlos: Den Klangriegel über das integrierte Klinke-Kabel mit dem PC verbinden. Oder die Lieblingshits per Bluetooth von Smartphone, Tablet-PC und anderen Bluetooth-fähigen Geräten streamen.Bequem erreichbare Zusatzanschlüsse: Die Soundbar von auvisio bietet auch Klinke-Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon. So muss man sich nicht mehr umständlich unter den Schreibtisch bücken.Praktische USB-Stromversorgung: Die PC-Soundbar benötigt weder Netzteil noch eine Steckdose. Einfach an einem freien USB-Port des Computers anschließen.Platzsparend: Unter dem Monitor aufgestellt nimmt der schlanke Lautsprecher kaum Fläche in Anspruch.