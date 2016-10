auvisio Kabelloses Sport-Headset mit Bluetooth 4.1

Schlanke Technik mit Freisprecheinrichtung: Über drei Tasten die Wiedergabe sowie Lautstärke steuern und Telefongespräche annehmen. So lässt es sich bei eingehenden Anrufen einfach weiter trainieren!



Stromsparendes Bluetooth 4.1: Bis zu 5 Stunden lang Musik genießen. Im Stand-by ist man zudem bis zu 250 Stunden lang telefonisch erreichbar!

Kabelloses Sport-Headset für Bluetooth-fähige Mobilgeräte

für Bluetooth-fähige Mobilgeräte Stromsparendes Bluetooth 4.1, bis 10 m Reichweite

bis 10 m Reichweite Unterstützte Protokolle: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SPP

HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SPP Sicherer ergonomischer Sitz: flexible Silikon-Bügel

flexible Silikon-Bügel Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz

Integrierter LiPo-Akku (120 mAh), bis zu 5 Std. Laufzeit, bis zu 250 Std. Stand-by, lädt über Micro-Kabel (Kabel enthalten, USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

(120 mAh), bis zu 5 Std. Laufzeit, bis zu 250 Std. Stand-by, lädt über Micro-Kabel (Kabel enthalten, USB-Netzteil bitte dazu bestellen) Maße: 14 x 13 x 4 cm

Gewicht: federleichte 28 g

Sport-Headset inklusive USB-Ladekabel (Micro-USB auf USB) und deutscher Anleitung Preis: 12,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 29,90 EUR



Bestell-Nr. ZX-1592



Bezugsquelle: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82,



Superleicht und stark im Klang: Mit dem Sport-Headset von auvisio die Lieblingsmusik vom Smartphone kabellos beim Joggen, Radfahren & Co. hören. Der superleichte Silikon-Nackenbügel-Ohrhörer bietet in jeder Situation sicheren ergonomischen Sitz.

Über PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten.

