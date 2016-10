auvisio DVB-T2-Receiver mit H.265/HEVC für Full-HD-TV, HDMI & SCART, LAN, USB

DVB-T2-Receiver DTR-400.fhd für terrestrischen digitalen Fernsehempfang in Full HD

für terrestrischen digitalen Fernsehempfang in Full HD Empfängt alle unverschlüsselten DVB-T2-Sender in Full-HD-Qualität

TV- und Radio-Modus

Elektronischer Programmführer (EPG)

(EPG) Media-Player für die Wiedergabe von Inhalten von USB-Stick oder Festplatte

für die Wiedergabe von Inhalten von USB-Stick oder Festplatte Empfang von Internet-Diensten wie Wettervorhersage via LAN-Anschluss möglich

wie Wettervorhersage via LAN-Anschluss möglich Fernbedienung mit 45 Tasten

3 Bedientasten an der Gehäuse-Front: Programmwechsel +/-, Ein/Aus

LED-Display zur Anzeige von Uhrzeit, Sendernummer und Geräte-Status

Unterstützte Video-Codecs: H.265/HEVC, H.264, Xvid, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1

Unterstützte Audio-Formate: Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Unterstützte Frequenz-Bereiche: VHF 174 - 230 MHz, UHF 470 - 862 MHz

Anschlüsse: Antennen-Ein- und Ausgang, LAN (RJ-45), HDMI 1.4, S/PDIF koaxial (Cinch), SCART, USB

Status-LED

Stromversorgung Receiver: 230 V (Euro-Stecker), Fernbedienung: 2 Batterien/Akkus Typ AAA/Micro (bitte dazu bestellen)

Maße: 168 x 97 x 36 mm, Gewicht: 345 g

DVB-T2-Receiver inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

www.pearl.de

Umschalten auf das beste Fernseh-Erlebnis: Nur mit DVB-T2 empfängt man ab Mitte 2017 überall in Deutschland das unverschlüsselte Fernsehprogramm per Antenne in voller Full-HD-Qualität!Digitales Fernsehen auf jedem Gerät - ob Flachbild-TV oder alter Röhren-Fernseher: Dank SCART- und HDMI-Anschluss erlebt man mit diesem Receiver von auvisio die ganze Welt des digitalen terrestrischen Fernsehens auf fast jedem TV-Gerät!Die beste Bildqualität, die es je beim Antennen-Fernsehen gab: Mit der Unterstützung für den modernen H.265/HEVC-Bildkompressions-Codec empfängt man Full-HD-Programme in voller 1080p-Auflösung - besser als über Satellit!Immer, was gerade läuft: Der elektronische Programmführer informiert ausführlich über das aktuelle Fernseh-Programm. So wählt man gezielt den Sender aus, auf dem gerade die Lieblings-Sendung läuft.Inhalte von USB-Medien abspielen: Per integriertem Media-Player genießt man Filme, Videos und mehr von USB-Stick und externer Festplatte direkt auf dem Fernseher!statt empfohlenem Herstellerpreis von 99,90 EURBestell-Nr. PX-1980