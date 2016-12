auvisio Bluetooth-Soundbar MSX-440 mit 3D-Sound-Effekt, 80 Watt

Bluetooth-Soundbar mit 3D-Surround-Sound

8 Lautsprecher für raumfüllenden Klang

Bluetooth 2.0 für kabelloses Musik-Streaming von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis 10 m Reichweite

für kabelloses Musik-Streaming von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis 10 m Reichweite USB-Mediaplayer für Musik von USB-Stick bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

für Musik von USB-Stick bis 32 GB (bitte dazu bestellen) Ausgangsleistung: 40 Watt RMS (8x 5 Watt), Musik-Spitzenleistung: 80 Watt

Gehäuse in Klavierlackoptik

Mit Fernbedienung

Anschlüsse: USB, 2x 3,5-mm-Klinke (Line-In & AUX), Koaxial (optisch), Netzteil

Stromversorgung: 230-V-Netzteil (Euro-Stecker), Kabellänge: 100 cm

Stromversorgung Fernbedienung: Knopfzellen-Batterie CR2025

Maße: 100 x 5 x 7,7 cm, Gewicht: 1.596 g

Soundbar inkl. Audiokabel (2x 3,5-mm-Klinkenstecker), Fernbedienung, Montagematerial für Wandbefestigung und deutscher Anleitung

3D-Sound, der Sie ganz umgibt: egal wo man sitzt! Dafür sorgen in dieser Soundbar von auvisio gleich 8 Lautsprecher und die intelligente Sound-Steuerung.Für ein intensives Musik-Erlebnis im ganzen Raum: Ohne, dass man langwierig mehrere einzelne Lautsprecher ausrichten muss.Digital und analog verbunden: Für die Audiogeräte stehen eine optische Audio-Buchse sowie zwei analoge 3,5-mm-Klinkenanschlüsse zur Verfügung. Von Smartphone und Tablet-PC streamt man kabellos per Bluetooth.Praktischer MP3-Player: Die Musik lässt sich auch vom USB-Speicherstick wiedergeben. So bleiben beim Musikhören keine Wünsche offen!Elegant in Klavierlackoptik: So ist die Soundbar nicht nur ein Leckerbissen für die Ohren, sondern auch für die Augen. Das platzsparende Gerät ist die ideale Ergänzung für Flachbild-TV, HiFi-Anlage, PC u.v.m.statt empfohlenem Herstellerpreis von 149,90 EURBestell-Nr. ZX-1605PEARL.GmbHPEARL-Str. 1-3, 79426 BuggingenTel. 0180/ 555 82