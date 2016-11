VisorTech HD-Überwachungskamera, Nachtsicht, SD-Aufn, 110°-Blickw, 12 Mon. LZ

Individuelle Aufnahme-Optionen: Legt man beispielsweise die Videolänge einzelner Aufnahmen fest, spart man Speicherplatz. Im Foto-Modus kann man neben der Auflösung auch zwischen einem Zeitraffer- und Foto-Burst-Modus mit bis zu 10 Bildern in Folge auswählen.



Ideal für den Außen-Einsatz: Das wetterfeste und staubdichte Gehäuse ist bestens gewappnet auch für schlechte Witterung. Die Überwachungskamera einfach dort platzieren, wo man sie braucht!



Bis zu 12 Monate Laufzeit im Batteriebetrieb: Der Sicherheits-Helfer ist ideal für die Überwachung der Gartenhütte oder von abgelegenen Grundstücksbereichen. Zur Überwachung über einen noch längeren Zeitraum schließt man einfach ein 12-Volt-Netzteil an.

Nachtsicht-Überwachungskamera für Fotos oder HD-Video-Aufnahmen mit Ton

Aufnahme-Automatik dank PIR-Bewegungsmelder: 48° Erfassungswinkel, bis 20 m Reichweite

48° Erfassungswinkel, bis 20 m Reichweite Video-Auflösungen: 1280 x 720 Pixel (720p HD) bei 30 Bildern/Sek, Format: MPEG

1280 x 720 Pixel (720p HD) bei 30 Bildern/Sek, Format: MPEG Aufnahme-Dauer einstellbar: 5 Sekunden bis 10 Minuten

Foto-Auflösungen : 12 / 8 / 5 MP (jeweils interpoliert), Format: JPEG

: 12 / 8 / 5 MP (jeweils interpoliert), Format: JPEG Schnelle Serienbild-Aufnahme mit bis zu 10 Bildern in Folge

mit bis zu 10 Bildern in Folge Time-Lapse-Modus (Zeitraffer)

(Zeitraffer) Mit Datums- und Uhrzeit-Stempel

Speicher: Aufzeichnung auf SD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

Bildwinkel: 110° Aufnahmedistanz: ab 2 m Entfernung

40 Infrarot-LEDs für bis zu 15 m Reichweite: klare Bilder auch bei völliger Dunkelheit, unsichtbar für das menschliche Auge

klare Bilder auch bei völliger Dunkelheit, unsichtbar für das menschliche Auge Wetterfestes Gehäuse: IP66

IP66 Einfache Menü-Navigation über Modus-Schalter und 5 Tasten

Anschlüsse: Micro-USB (Datenübertragung am PC), SD-Kartensteckplatz, 12-V-Netzteil

Stromversorgung: 12-V-Netzteil oder 4 Batterien Typ C/Baby (bitte jeweils dazu bestellen)

12-V-Netzteil oder 4 Batterien Typ C/Baby (bitte jeweils dazu bestellen) Extralanger Batteriebetrieb: bis zu 12 Monate Stand-by oder 10.000 Fotos

bis zu 12 Monate Stand-by oder 10.000 Fotos Maße (Ø x H): 76 x 141 mm, Gewicht: 282 g (ohne Batterien)

Überwachungs-Kamera inklusive USB-Kabel (1,5 m), Wandmontage-Set, Befestigungsriemen und deutscher Anleitung Preis: 129,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 299,90 EUR



Bestell-Nr. NX-4287 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX4287-1322.shtml



