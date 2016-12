Somikon 4K-Action-Cam für UHD-Videos, mit 2 Displays & 16-MP-Sony-Sensor, IP68

Ideal für Outdoor-Abenteuer: Dank staubdichtem Schutzgehäuse und 12-teiligem Montagezubehör ist die kompakte



Perfekte Unterwasser-Aufnahmen: Das Schutzgehäuse ist wasserdicht bis 30 m Tiefe - ideal für den nächsten Tauch-Urlaub! Und der spezielle Unterwasser-Farbmodus sorgt für optimale Aufnahmen ohne Farbstich.



Alles perfekt im Blick: Ein OLED-Display auf der Vorderseite und ein LCD-Display auf der Rückseite sorgen für beste Aufnahmekontrolle. Alternativ wird einfach das Smartphone oder Tablet per WLAN-Übertragung und Live-Bild zum Kontrollmonitor.



Der Augenzeuge bei Autofahrten: Die Action-Cam lässt sich zur Aufzeichnung der Road-Trips oder zur Sicherung von Beweismitteln einsetzen. Denn bei aktivierter Bewegungserkennung startet die Aufzeichnung automatisch, sobald sich vor der Linse etwas tut.

4K-Action-Cam mit 2 Displays und WLAN

Ultra HD: vierfache Full-HD-Auflösung für noch schärfere und detailreichere Bilder

Videos und Fotos kabellos per WiFi übertragen

Live-Bild auf Smartphone und Tablet-PC

Hochwertiges Objektiv: Glas-Linsen mit 7-Schichten-Mehrfachvergütung für hervorragende Abbildungsleistungen, Blende f/2,8, superweiter 170°-Bildwinkel

Hochauflösender Sony-CMOS-Sensor mit 16 MP

mit 16 MP Integrierter Bildstabilisator

Farb-LCD mit 5,1 cm (2") Bilddiagonale auf der Rückseite, monochromes OLED-Display mit 1,9 cm (0,75") auf der Vorderseite

Unterwassergehäuse: wasserdicht bis 30 m, staubdicht (IP68)

Kompatibel zu allen GoPro-Gehäusen sowie zur Video-Bearbeitungs-Software GoPro Studio

sowie zur Video-Bearbeitungs-Software GoPro Studio Video-Format: MP4, H.264-Kompression

Unterstützte Video-Auflösungen: 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) bei 24 Bildern/Sek., 2560 x 1440 (2,5K) bei 30 B./Sek., 1920 x 1080 (Full HD) bei bis zu 60 B./Sek., 1280 x 720 (HD) bei bis zu 120 B./Sek.

Automatische Foto-Funktion während der Videoaufnahme: speichert alle 5 / 10 / 30 / 60 Sekunden ein Bild

Nachtsicht-Modus zuschaltbar: erhöht die Lichtempfindlichkeit des Bild-Sensors für eine bessere Sicht bei Dämmerung

HDR-Modus: für exzellente Farbdarstellung und ausgeglichenen Bildkontrast auch bei starker Sonne und dunklen Schattenbereichen

für exzellente Farbdarstellung und ausgeglichenen Bildkontrast auch bei starker Sonne und dunklen Schattenbereichen Unterstützte Foto-Auflösungen: 16, 14, 12, 8 und 5 Megapixel

4-facher Digital-Zoom

Zeitlupenfunktion: 120 Bilder/Sekunde bei HD-Auflösung, 240 Bilder/Sekunde bei VGA-Auflösung

Zeitraffer (Time-Lapse) mit Timer: alle 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 Sekunden ein Bild in Full-HD

Bewegungserkennung: Aufzeichnung startet automatisch, sobald eine Bewegung im Bildfeld der Kamera registriert wird

"Aqua Mode" für automatische Farbanpassung unter Wasser

für automatische Farbanpassung unter Wasser Korrektur der Fischaugen-Perspektive ein- und ausschaltbar

Video-Aufnahmedauer: ca. 70 Minuten (bei Full HD)

Integrierter Lautsprecher für die Wiedergabe

Speichermedium: microSD(HC)-Karte bis 32 GB, ab Class 10 (bitte dazu bestellen)

Anschlüsse: microSD-Kartenslot, Micro-USB, Micro-HDMI

Systemanforderungen: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, OS X

Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku (3,7 V, 900 mAh), Ladezeit ca. 3 Std., lädt über Micro-USB

Maße: 59 x 41 x 29 mm, Gewicht: 138 g (inklusive Schutzgehäuse)

4K-Action-Cam inkl. Akku, Schutzgehäuse, 12-teiligem Montagezubehör, Ladekabel und deutscher Anleitung Preis: 149,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 329,90 EUR



Bestell-Nr. NX-4292



Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX4292-1306.shtml



Bezugsquelle:



PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

www.pearl.de



