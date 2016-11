Simulus Hexacopter GH-50.cam mit VGA-Kamera & Live-View per WLAN, 2,4 GHz, App

Hervorragende Stabilität auch für unerfahrene Flieger: Das 6-Achsen-Gyroskop und die Lagekontrolle sorgen jederzeit für eine stabile Lage in der Luft. Mit der 4-Kanal-Fernsteuerung lässt sich jede Bewegung hochpräzise steuern und man kann sogar actionreiche Manöver wie 360°-Flips ausführen.



Der coolste Flieger am Himmel: Das mattschwarze Design im Stealth-Look ist ein garantierter Hingucker! Und dank LED-Beleuchtung an Ober- und Unterseite hat man den



Live-Bild und Fernsteuerung auf Smartphone und Tablet: Über die schwenkbare VGA-Kamera mit WLAN-Anbindung und Smartphone-Halterung für die Fernsteuerung sieht man schon während des Flugs die Welt von oben! Mit der App für iOS und Android nimmt man Videos und Fotos auf und steuert den Hexacopter sogar fern!



Ungetrübter Flugspaß mit Freunden: Heiße Rennen oder Formationsflug. Jede Fernsteuerung steuert nur das dazugehörige Fluggerät - die moderne 2,4-GHz-Funktechnologie macht’s möglich.

4-Kanal-Hexacopter mit VGA-Kamera und WLAN

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Kunststoff und robusten Aluminium-Streben

Cooles mattschwarzes Design im Stealth-Look

6 Rotoren mit jeweils eigenem Motor

Gepolsterte Landekufen

Besonders flugstabil: 6-Achsen-Gyroskop und Lagekontrolle

Integrierte VGA-Kamera für Foto- und Video-Aufnahmen, vertikal schwenkbar

WLAN-Modul: überträgt Live-Bild auf Ihr Smartphone, Reichweite ca. 50 m

Coole Flugmanöver: 360°-Flip-Funktion für elegante Loopings

Fernsteuerung mit Steuer-Hebeln und -Knöpfen für Ein/Aus, Beschleunigung, links/rechts drehen, vorwärts/rückwärts/links/rechts fliegen, kippen, Feineinstellung links/rechts drehen, Feineinstellung links/rechts fliegen, Feineinstellung vorwärts/rückwärts, Geschwindigkeit, Funk-Reichweite ca. 100 m, mit Smartphone-Halterung

Justierbare Flugrichtung: Die Ausrichtung des Geradeausflugs kann beliebig festgelegt werden

2,4-GHz-Funktechnik: Interferenz-freier Betrieb von mehreren Drohnen gleichzeitig möglich

Smartphone-Fernsteuerung per App für iOS und Android, Steuerung über Bildschirm-Tasten oder per Gyroskop, Reichweite ca. 30 m

LED-Beleuchtung: 12 LEDs an der Unterseite + 4 LEDs an der Oberseite für bessere Sichtbarkeit und Navigation im Dunkeln

Stromversorgung Hexacopter: LiPo-Akku (3,7 V) mit 650 mAh für ca. 7 Minuten Flugzeit, Ladezeit: ca. 90 Minuten

Stromversorgung Fernsteuerung: 4 Batterien / Akkus Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

Maße Hexacopter: 32 x 11,5 x 28 cm, Rotoren: je 135 x 14 mm, Gewicht: 156 g

Hexacopter inklusive Akku, Landekufen, Fernsteuerung, Smartphone-Halterung zur Befestigung an der Fernsteuerung, 4 Ersatzrotoren, USB-Ladekabel, Montage-Werkzeug und deutscher Anleitung Preis: 99,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 169,90 EUR



Bestell-Nr. NX-9133



Preis: 99,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 169,90 EUR

Bestell-Nr. NX-9133

