Simulus 6-Kanal-Quadrocopter GH-4.3D, 3D-Flugmanöver, 2,4-GHz-Fernbedienung

Für Profis und für Neulinge: Man hat immer die volle Kontrolle über Geschwindigkeit und Flugmodus. Einfach nur Runden fliegen oder mit coolen Flugmanövern und spektakulären Tricks zeigen, was man draufhat - ob auf freiem Feld oder im Wohnzimmer.



Alleine oder zusammen mit Freunden: Dank moderner 2,4-GHz-Funksteuerung kann man auch neben weiteren Drohnen störungsfrei fliegen und andere Drohnen-Piloten zum Rennen herausfordern. Oder man bringt seine Zuschauer mit 360°Flips zum Staunen.



Das modulare Design macht den Teilewechsel einfach. Alles, was man für seine Flüge braucht, ist schon im Paket enthalten. Ist der Quadrocopter einmal mehr abgestürzt: Ersatzteile gibt es bei PEARL zum supergünstigen Preis!

Quadrocopter mit 6-Kanal-Fernsteuerung

Verwendung für indoor und outdoor möglich

Stabile Flugeigenschaften dank 6-Achsen-Gyroskop

dank 6-Achsen-Gyroskop Windstabiles, modulares Design: einfacher Teilewechsel möglich

6-Kanal-Steuerung: hoch/runter, vorwärts/rückwärts, nach rechts/links drehen, nach rechts/links schweben, Geschwindigkeitswahl-Schalter, Flugmodus-Wechsel

hoch/runter, vorwärts/rückwärts, nach rechts/links drehen, nach rechts/links schweben, Geschwindigkeitswahl-Schalter, Flugmodus-Wechsel 2,4-GHz-Technologie für Flüge neben weiteren Drohnen, 100 m Reichweite

Stromversorgung Fernsteuerung: 6 Batterien Typ AA/Mignon (bitte dazu bestellen)

Stromversorgung Quadrocopter: LiPo-Akku (3,7 V) mit 500 mAh für bis zu 7 Minuten Flugzeit, Ladezeit: 75 Minuten

Maße: 32 x 7,5 x 32 cm, Gewicht: 100 g

Quadrocopter inkl. Fernsteuerung, Akku, Ladekabel, Rotorschutz, 2 Komplett-Sätze Rotoren, Schraubendreher und deutscher Anleitung Preis: 39,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 99,90 EUR



Bestell-Nr. NX-9138



http://www.pearl.de/Presse/NX-9138_2_Simulus_6-Kanal-Quadrocopter_GH-4.3D_3D-Flugmanoever_2.4-GHz-Fernbedienung.jpg

PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).



