Sichler Haushaltsgeräte Intelligenter Bluetooth-Profi-Fensterputz-Roboter V4, App & Fernbedienung

Notstrom-Versorgung: 4 Akkus halten den Roboter bei Stromausfall bis zu 20 Minuten an der Scheibe

Hochsicherheitseil: hält bis zu 150 kg

Intelligenter Profi-Fenster-Putzroboter PR-127 V4 mit Bluetooth: reinigt Glas jeder Breite, z.B. auch Schaufenster, Wintergarten u.v.m.

reinigt Glas jeder Breite, z.B. auch Schaufenster, Wintergarten u.v.m. Hält durch Unterdruck an der Scheibe: B. an Dachschrägen und sogar auf unebenen Oberflächen wie Kacheln, Mosaik-Glas u.v.m.

B. an Dachschrägen und sogar auf unebenen Oberflächen wie Kacheln, Mosaik-Glas u.v.m. AI-Technologie mit verbesserter Firmware V 2.1 berechnet intelligent Putzwege und erkennt Kannten: säubert auch rahmenlose Fenster

berechnet intelligent Putzwege und erkennt Kannten: säubert auch rahmenlose Fenster Bequem aus der Ferne steuerbar: wahlweise per App "HOBOT" für Android und iOS auf dem Mobilgerät via Bluetooth oder per Fernbedienung: 3 automatische Programme und manuelle Steuerung

wahlweise per App "HOBOT" für Android und iOS auf dem Mobilgerät 3 automatische Programme und manuelle Steuerung 2X-Modus wischt jede Stelle zweimal

wischt jede Stelle zweimal Auto-Finish: stoppt automatisch nach getaner Arbeit

Intelligente Anti-Absturz-Programmierung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung: Roboter hält bei Stromausfall bis zu 20 Min. an der Scheibe

Zusätzliche Absturz-Sicherung dank Hochsicherheitsseil mit Karabiner: hält 150 kg, Länge: 4,5 m

12 waschbare Mikrofaser-Pads: für schonende Reinigung

Reinigungsgeschwindigkeit: 0,27 m²/Min.

Leistung: 80 Watt

Lautstärke: 65,5 dB

LED-Kontroll-Leuchten, Ein/Aus-Schalter und Handgriff

Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA

Stromversorgung Roboter: 4 LiPo-Akkus (je 3,7 V), Laden und Betrieb per 230-V-Netzteil (Euro-Stecker), bis zu 20 Minuten Notstromversorgung, Kabellänge: 2 m

Maße: 14,5 x 12,5 x 29,5 cm, Gewicht: ca. 1 kg

Profi-Fensterputz-Roboter inklusive Fernbedienung, Lade-Netzteil, 12 Reinigungs-Pads, 4 Reinigungs-Ringe, Sicherungsseil und deutscher Anleitung

Strahlender Fensterglanz ganz von allein: Nun kann man sich einfach zurücklehnen, denn der Saubermacher von Sichler Haushaltsgeräte reinigt Glasflächen absolut selbstständig! Die clevere AI-Technologie erkennt Hindernisse und Abgründe, so gleitet der Roboter sicher über die Scheiben. Jetzt mit verbesserter Firmeware!Kontrolle vom Sofa aus: Der intelligente Profi-Fensterputz-Roboter mit Bluetooth-Verbindung kann auf Wunsch bequem aus der Ferne gesteuert werden! Wahlweise per Fernbedienung oder dem Smartphone - einfach per App.Reinigt doppelt so gut: Mit dem 2X-Modus geht man auf Nummer sicher, denn der Putzteufel wischt jetzt jede Stelle gleich zweimal. So verschwinden selbst hartnäckige Flecken im Nu.Bombenfester Halt: Per Unterdruck hält der Helfer sogar an Dachschrägen und auf unebenen Oberflächen wie Kacheln. Damit säubert er sicher auch große Flächen wie z.B. rahmenlose Fenster von Wintergärten, Balkontüren u.v.m.Zudem ist der Profi-Fensterputz-Roboter gleich mehrfach gegen Abstürze gesichert:Intelligente Weg-Findung mit Anti-Absturz-ProgrammierungStoppt automatisch nach getaner Arbeit: Der zuverlässige Helfer putzt - und man nutzt seine Zeit für etwas anderes!Besonders schonende Reinigung: Die 12 Mikrofaser-Pads wischen Staub und Schmutz von Scheiben & Co. Die praktischen Überzüge sind waschbar, so lassen Sie sich immer wieder verwenden.statt empfohlenem Herstellerpreis von 699,90 EURBestell-Nr. NC-5831PEARL.GmbHPEARL-Str. 1-3, 79426 BuggingenTel. 0180/ 555 82