PEARL Faltbares On-Ear-Headset mit Bluetooth & Audio-Eingang, schwarz

Über Bluetooth lassen sich MP3-Hits in Top-Qualität an dem

Der weite Frequenzbereich macht das Hören jeder Musik-Stilrichtung zum Genuss - ob Klassik, Rock, Pop oder Country.

Alle Funktionen mit einer Handbewegung im Griff: Über 3 Tasten die Musikwiedergabe, Lautstärke steuern und Anrufe entgegen nehmen.

Leichtgewicht mit hohem Tragekomfort: Das geringe Gewicht von nur 150 g und die weichen Ohrmuscheln machen das Tragen äußerst angenehm. Zusammengefaltet verstaut man den Kopfhörer platzsparend.

Faltbares On-Ear-Bluetooth-Headset

Musikwiedergabe über Bluetooth-Audio-Streaming

Bluetooth 2.1 + EDR, bis 10 m Reichweite

Unterstützte Profile: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

Bedienung über 3 Steuertasten

Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon, Gesprächsannahme direkt am Kopfhörer

dank integriertem Mikrofon, Gesprächsannahme direkt am Kopfhörer Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz

Impedanz: 32 Ohm

AUX-Eingang (3,5-mm-Klinke) für Musikwiedergabe von MP3-Player & Co.

(3,5-mm-Klinke) für Musikwiedergabe von MP3-Player & Co. Farbe: schwarz (glänzend)

Integrierter LiPo-Akku (3,7 V / 160 mAh): bis zu 6 Std. Musik, 8 Std. Telefonie, 140 Std. Stand-by, lädt per Micro-USB (2 Std. Ladezeit)

Gepolsterte Ohrmuscheln: 95 x 72 mm

Platzsparend zusammenklappbar: 17,5 x 12 x 7,7 cm, aufgeklappt: 19 x 20,5 x 7,7 cm, Gewicht: 170 g

17,5 x 12 x 7,7 cm, aufgeklappt: 19 x 20,5 x 7,7 cm, Gewicht: 170 g Bluetooth-Headset inklusive Ladekabel (Micro-USB auf USB) und deutscher Anleitung Preis: 12,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 39,90 EUR



Bestell-Nr. ZX-1576



Produktlink: http://www.pearl.de/a-ZX1576-1260.shtml



Bilderlinks:



http://www.pearl.de/Presse/ZX-1576_1_PEARL_Faltbares_On-Ear-Headset_mit_Bluetooth_4.0_und_Audio-Eingang_schwarz.jpg

http://www.pearl.de/Presse/ZX-1576_2_PEARL_Faltbares_On-Ear-Headset_mit_Bluetooth_4.0_und_Audio-Eingang_schwarz.jpg

http://www.pearl.de/Presse/ZX-1576_3_PEARL_Faltbares_On-Ear-Headset_mit_Bluetooth_4.0_und_Audio-Eingang_schwarz.jpg

http://www.pearl.de/Presse/ZX-1576_4_PEARL_Faltbares_On-Ear-Headset_mit_Bluetooth_4.0_und_Audio-Eingang_schwarz.jpg

http://www.pearl.de/Presse/ZX-1576_5_PEARL_Faltbares_On-Ear-Headset_mit_Bluetooth_4.0_und_Audio-Eingang_schwarz.jpg

http://www.pearl.de/Presse/ZX-1576_6_PEARL_Faltbares_On-Ear-Headset_mit_Bluetooth_4.0_und_Audio-Eingang_schwarz.jpg



Bezugsquelle:

PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

www.pearl.de Kabellos für Musikgenuss und Telefonie: Die Lieblings-Hits hören und komfortabel dank integriertem Mikrofon telefonieren- bei voller Bewegungsfreiheit!Über Bluetooth lassen sich MP3-Hits in Top-Qualität an dem Hi-Fi-Kopfhörer von PEARL streamen. Mit einer Reichweite von bis zu 10 Meter. TV, MP3-Player & Co. finden ebenfalls direkt Anschluss: dank zusätzlichem Audio-Eingang.Der weite Frequenzbereich macht das Hören jeder Musik-Stilrichtung zum Genuss - ob Klassik, Rock, Pop oder Country.Alle Funktionen mit einer Handbewegung im Griff: Über 3 Tasten die Musikwiedergabe, Lautstärke steuern und Anrufe entgegen nehmen.Leichtgewicht mit hohem Tragekomfort: Das geringe Gewicht von nur 150 g und die weichen Ohrmuscheln machen das Tragen äußerst angenehm. Zusammengefaltet verstaut man den Kopfhörer platzsparend.statt empfohlenem Herstellerpreis von 39,90 EURBestell-Nr. ZX-1576Bilderlinks:Bezugsquelle:PEARL.GmbHPEARL-Str. 1-379426 BuggingenTel. 0180/ 555 82

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers