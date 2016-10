OctaCam Tischuhr mit Full-HD-Kamera, Wecker, Bewegungserkennung, IR-Nachtsicht

Hält das Geschehen als Video fest:

Per Bewegungs-Erkennung beginnt die HD-Kamera automatisch zu filmen. Ideal um z.B. randalierende Haustiere zu überführen, wenn man nicht zu Hause ist.

Dank Fernbedienung lässt sich die Aufnahmen auch bequem von Hand steuern - ohne aufzustehen. Beste Sicht auch nachts: Die Kamera filmt sogar im Dunkeln alles mit - dank Infrarot-LEDs und Nachtsicht-Modus.



Aufnahmen an jedem Ort: Dank austauschbarem Akku stellt man den Kamera-Wecker auf den Nachttisch, ins Regal und an viele weitere Orte. Alternativ lässt sich das mitgelieferte USB-Kabel zum dauerhaften Netzbetrieb verwenden.



Stylischer Blickfang: Das glänzend schwarze Gehäuse mit blauer LED-Anzeige sieht richtig cool aus. Der Clou: Die Bedienelemente liegen versteckt hinter der Batterie-Klappe.

Tischuhr mit HD-Kamera und Wecker

Großes LCD-Display, zeigt Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Modus

Video- und Foto-Aufnahme wahlweise manuell oder per Bewegungserkennung

Nachtsichtfunktion dank Infrarot-LEDs

Loop-Funktion: Zwischenspeicherung von Aufnahmen alle 10 Minuten

Videos in Full HD: 1.920 x 1.080 Pixel (interpoliert) bei 30 Bildern/Sek., Format: AVI

Fotos: 2.560 x 1.440 Pixel (interpoliert), Format: JPG

Speicher: Steckplatz für microSD(HC)-Karten bis 32 GB, (ab Class 6, bitte dazu bestellen), für bis zu 12 Std. Video-Aufnahme

Funk-Fernbedienung mit auswechselbarer Knopfzelle, Reichweite bis zu 10 m

Anschlüsse: microSD, Micro-USB

Stromversorgung: 2 auswechselbare Li-Ion-Akkus Typ 14500 (3,7 V, 1.200 mA), laden über Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen), Aufnahme während der Aufladung möglich

Maße: 102 x 46 x 44 mm, Gewicht: 138 g

Tisch-Uhr mit HD-Videokamera inklusive Funk-Fernbedienung, 2 Li-Ion-Akkus, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung Preis: 79,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 129,90 EUR



Bestell-Nr. NX-4276 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX4276-1320.shtml



Bilderlinks:



Bezugsquelle:



PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

Über PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

