NavGear Full-HD-Dashcam MDV-2770.gps mit GPS & G-Sensor, 5,8-cm-Display (2,3")

l-HD-Videos auf. Dank Bewegungs- und Beschleunigungs-Sensor bei Bedarf auch automatisch.



Im Zweifelsfall hat man den entscheidenden Beweis zur Hand! Denn durch den Beschleunigungssensor erkennt die



Gute Sicht noch besser: Die integrierte High-Power-LED verbessert die Sicht auf Kfz-Kennzeichen und Straßenschilder. Damit trägt sie ideal zur Unfallrekonstruktion bei!



Die Route auf Google Maps: Mit der PC-Software sieht man neben dem Fahrten-Video auch gleich die Landkarte mit der gefahrenen Strecke. Die GPS-Daten dafür zeichnet die Autokamera während der Fahrt mit auf.



Variabler microSD-Speicher: Bis zu 4,5 Stunden Fahrt lassen sich auf einer Speicherkarte mit 32 GB aufnehmen. So hält man auch seine schönsten Urlaubsfahrten u.v.m. auf Video fest!

Full-HD-Dashcam mit Bewegungs- und 3-Achsen-Beschleunigungs-Sensor (G-Sensor)

TFT-Display: 5,8 cm (2,3") Bilddiagonale, 320 x 240 Pixel

5,8 cm (2,3") Bilddiagonale, 320 x 240 Pixel CMOS-Farbsensor mit 2 Megapixeln

Unterstützte Video-Auflösungen: 1920 x 1080 Pixel bei 30 Bildern/Sek. (Full HD 1080p), 1280 x 720 Pixel bei 30 Bildern/Sek. (HD 720p)

Unterstützte Foto-Auflösungen: 5 Megapixel (interpoliert), 3 MP (interpoliert), 2 MP, 1,3 MP, VGA; Format: JPEG

Großer Bildwinkel: 140°

Lichtstarkes Objektiv: Blende f/2, Brennweite 3,2 mm

High-Power-LED: verbessert die Sichtbarkeit von Kfz-Kennzeichen und Straßenschildern

G-Sensor: speichert die letzte Minute der Aufnahme als schreibgeschütztes Beweisvideo

Bewegungserkennung: automatische Aufnahme bei Bewegung im Bildfeld

automatische Aufnahme bei Bewegung im Bildfeld 2 Aufnahmemodi: Bewegungserkennung, manuell

5-fach digitaler Zoom, Belichtungs-Justierung +/- 2 EV

Aufnahme-Kapazität: bis zu 4,5 Stunden Full HD auf 32 GB microSD-Karte

H.264-Kompression im MOV-Videoformat: hohe Video-Qualität bei geringem Platzbedarf

hohe Video-Qualität bei geringem Platzbedarf Integrierte Wiedergabe-Funktion

Speicher: microSD(HC)-Karte bis 32 GB (ab Class 10, bitte dazu bestellen)

Schnittstellen: Mini-USB, microSD-Slot

Stabile Saugnapfhalterung mit 3D-Kugelkopf

Mikrofon integriert

Farbe: schwarz glänzend

Stromversorgung: Li-Ion-Akku (140 mAh), Laufzeit bis 40 Minuten, lädt per Kfz-Netzteil oder USB

Maße ohne Saugnapf-Halterung: 63 x 71 x 31 mm, mit Halterung: ca. 63 x 140 x 31 mm, Gewicht: 78 g

Full-HD-Dashcam inklusive Saugnapf-Halterung, Kfz-Netzteil (12/24 V), USB-Kabel, Software und deutscher Anleitung Preis: 69,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 189,90 EUR



Bestell-Nr. NX-4278 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX4278-1321.shtml



Bezugsquelle:



PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen

Tel. 0180/ 555 82

Über PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

