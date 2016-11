7links Wetterfeste WLAN-IP-Kamera mit Full HD 1080p und IR-Nachtsicht, IP66

Wetterfeste Outdoor-IP-Kamera IPC-800.FHD

"iSmartViewPro 2.0" für Android- und iOS-Geräte (erhältlich bei Google Play und im App Store) Sofort-Verbindung per QR-Code

per Internet-Browser: Explorer, Chrome, Firefox, Safari u.v.m. CMOS-Farb-Sensor mit 2 Megapixeln

1920 x 1080 Pixel (Full HD) bei 30 Bildern/Sekunde, 640 x 360 Pixel, 320 x 180 Pixel Bild-Kompression: H.264 (MJPG) für mehr Details bei geringerem Speicherplatzbedarf

bis 20 m Reichweite Lichtstarke Optik: Brennweite 6 mm, Blende f/2.0, Bildwinkel 65°

Bewegungserkennung mit automatischem Bildversand per E-Mail und FTP

Kompatibilität nach internationalem IP-Cam-Standard Integrierter DDNS-Service für weltweite Erreichbarkeit

Sicheres privates P2P-Netzwerk dank Cloud-Speicher-Plattform

IEEE 802.11b/g/n mit bis zu 150 Mbit/s Sichere Verschlüsselung: unterstützt WEP, WPA, WPA2, WPS/QSS

unterstützt WEP, WPA, WPA2, WPS/QSS Wetterfestes Metall-Gehäuse: IP65

IP65 Anschlüsse: RJ-45, Netzteil

Stromversorgung: 12-V-Netzteil (Eurostecker, Kabellänge: 100 cm)

Maße: 180 x 67 x 67 mm, Gewicht: 330 g

Outdoor-IP-Kamera inklusive Montage-Zubehör, Netzteil, WLAN-Antenne und deutscher Anleitung

Der aufmerksame Wächter für Haus und Hof: Überwachen, was einem lieb und teuer ist! Die wetterfeste Sicherheitskamera von 7links hat stets ein wachsames Auge auf das Hab und Gut, sogar nachts dank der 36 Infrarot-LEDs!Weltweiter Zugriff per PC & Smartphone: Der Zugriff auf die Kamera erfolgt per Browser von Notebook und PC sowie per App von Tablet-PC und Smartphone. Direkt über WLAN und übers Internet. Zusätzlich sichert die Kamera alle Aufnahmen in dem persönlichen Online-Speicher.Sofortige Information: Läuft jemand durch den Sichtbereich der Kamera, erhält man auf Wunsch sofort eine E-Mail Benachrichtigung. Die Bilder lassen sich abrufen, aber es ist auch möglich, selbst die Kontrolle über die Kamera zu übernehmen. So verschafft man sich schnell einen Überblick.Einfache Einrichtung und Verbindung: Ist die Kamera in das WLAN eingebunden, hat man per Gratis-App "iSmartViewPro" für iOS und Android sofort Zugriff. Einfach den QR-Code einscannen und schon greift man auf Einstellungen, Kamerabild und Aufnahmen zu.