Mittelstand ist für den Standort Deutschland unverzichtbar

Festlicher Abschluss des 22. bundesweiten Wettbewerbs um den bedeutendsten deutschen Wirtschaftspreis „Großer Preis des Mittelstandes 2016“ in Berlin

Verleihung der deutschlandweiten SONDERPREISE an herausragende Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen

Der 23. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2017“ beginnt am 1. November 2016 - Nominierungsschluss: 31. Januar 2017

Mit einer feierlichen Auszeichnungsgala und einer anschließenden rauschenden Ballnacht unter dem Mottoging am, in Anwesenheit von rund 500 Gästen aus allen Bundesländern im Hotel Maritim Berlin der 22. Wettbewerb um denzu Ende.Nach den erfolgreichen Ländergala in Dresden, Düsseldorf und Würzburg, bei denen mehr als 1.500 begeisterte und erwartungsvolle Gäste die Ehrungen derundaus 16 Bundesländern miterlebten, wurden heute Abend zum Abschluss des Wettbewerbsjahres in Berlin die bundesweit jährlich nur einmal zu vergebendenüberreichtFür den Wettbewerb wurden im Jahr 2016 bundesweit insgesamt 4.796 kleine und mittelständische Unternehmen sowie mittelstandsfreundliche Kommunen und Banken von mehr als 1.400 Institutionen nominiert. Sie können alle gemeinsam auf eine stolze Bilanz verweisen.Herzlich begrüßte Gäste der Abschlussgala waren neben den Vertretern ausgezeichneter Unternehmen, Banken und Kommunen, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland,, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJ), Dr., Geschäftsführender Gesellschafter der Impulse Medien GmbH und, Kuratoriumsvorsitzender der Oskar-Patzelt-Stiftung.Der Initiator und Gründer der Oskar-Patzelt-Stiftung, Vorstand, hob in seiner Begrüßung hervor, dass alle Unternehmer täglich Applaus und Zuspruchbekommen müssten,gab es von Politikern, Vertretern der Wirtschaft und den Schirmherren in den 16 Bundesländern für die Tätigkeit der Oskar-Patzelt-Stiftung und die Auslobung ihresundUnmittelbar nach Abschluss des 22. Wettbewerbs- mit Veröffentlichung der neuen Ausschreibung - der 23. bundesweite Wettbewerb um denBis zum 31. Januar 2017 besteht nun die Chance, die Leistungen und das Engagement kleiner und mittelständischer Unternehmen mit einer Nominierung zu würdigen, für die es dann im Herbst nächsten Jahres heißen könnte:Weitere Informationen zum „Großen Preis des Mittelstandes“ - Ausschreibung, Nominierungsweg u. a. m. - unter www.mittelstandspreis.com und unter www.kompetenznetz-mittelstand.de