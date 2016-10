Vorauswahl für den Bundeswettbewerb Gesang in Leipzig

Der Bundeswettbewerb Gesang, Europas größter nationaler Gesangswettbewerb, findet in diesem Jahr zum 45. Mal statt und wird in den Kategorien Oper, Operette und Konzert ausgetragen. Doch nur die allerbesten haben die Chance auf eines der Preisgelder in Höhe von insgesamt 51.900,- Euro. Zuvor müssen sich alle Teilnehmer in den Vorauswahlen unter Beweis stellen.Am, stellen sich die Kandidaten der Vorauswahl in Leipzig der renommierten Jury und dem Publikumvor.In insgesamt neun deutschen Städten castet die Jury die besten Talente. 250 Anmeldungen sind in diesem Jahr eingegangen. Erstmals waren auch Kandidaten aus EU-Ländern und der Schweiz zugelassen.Nach den Vorauswahlen folgen die Finalrunden des Juniorwettbewerbs in der Deutschen Oper und des Hauptwettbewerbs im Konzerthaus Berlin. Wer die Finalrunden übersteht, hat die Möglichkeit sich in den großen Galakonzerten auf der Bühne zu präsentieren, einen der Preise zu gewinnen und sich somit in die Preisträgerliste von Opernstars wie Thomas Quasthoff, Christine Schäfer und Mojca Erdmann einzureihen. Die Gewinner des Juniorwettbewerbs präsentieren sich am 5. November in der Komischen Oper Berlin (moderiert von Frederik Hanssen) und die Finalisten des Hauptwettbewerbs am 28. November in der Staatsoper im Schiller Theater. Die Moderation übernimmt Star-Geiger Daniel Hope, die musikalische Begleitung die Staatskapelle Berlin.Weitere Informationen zum Bundeswettbewerb finden Sie unter: http://www.bwgesang.de