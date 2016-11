Torwart von RB Leipzig sammelt Spenden in der Oper Leipzig 4.12.16

Dass Weihnachten ein Fest der Nächstenliebe ist, beweistvon Engelbert Humperdinck am Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr sammelt der Fußballstar des erfolgreichsten Bundesliga-Aufsteigers in der Fußballgeschichte Spenden für das Hilfsprojekt „Ja sena“ (für Dich).Das Projekt „Ja sena“ kümmert sich um die Versorgung von geflüchteten Frauen und Kindern auf der griechischen Ägäis-Insel Lesbos, einem der Brennpunkte der Flüchtlingskrise. Nach lebensgefährlichen Fahrten übers Mittelmeer landen diese Menschen erschöpft, durchnässt, hungernd und frierend auf den griechischen Inseln. Die Not dort vor Ort zu lindern, ist Anliegen des Leipziger Hilfsprojektes, das an diesem Sonntag durch Maria Anna Vergitsi vertreten wird. Um dieses Vorhaben zu unterstützen und möglichst viele Spenden zu sammeln, wird Fabio Coltorti in der Pause der Kinderoper „Hänsel und Gretel“ für Autogramme zur Verfügung stehen.Karten für die Aufführung gibt es an der Kasse im Opernhaus, unter Tel: 0341 – 12 61 261 (Mo – Sa 10.00 – 19.00), per E-Mail: service@oper-leipzig.de oder im Internet unter www.oper-leipzig.de Autogrammstunde Fabio Coltorti (Torwart RB Leipzig)Spendenaktion für geflüchtete Frauen und Kinder in der Ägäis - Hilfsprojekt „Ja sena“ (Vertreterin: Maria Anna Vergitsi)ca. 16 Uhr (in der Pause der Aufführung „Hänsel und Gretel“)Parkettfoyer im OpernhausFabio Coltorti und Maria Anna Vergitsi werden für Pressefotos zur Verfügung stehenIch freue mich sehr über Ihr Kommen und stehe Ihnen für Fragen natürlich gern zur Verfügung.per E-Mail: presse@oper-leipzig.de oder telefonisch unter: 0341.1261266.