Teil drei der Jazz-Reihe mit Stephan König

Rund um die Leipziger Jazz-Legende Stephan König finden sich in der Reihe „Jazz am Montag“ zeitgenössische Formationen an ausgewählten Montagen in der Musikalischen Komödie ein.ist König mit dem LeipJAZZig-Orkester und einer „Rhapsody in Jazz“ zu Gast in dem Operetten- und Musicalhaus in Lindenau. Nach dem Stepptänzer Sebastian Weber und dem Stephan-König-Quartett folgt nun in der dritten Ausgabe der Reihe die Band um Stephan König, das LeipJAZZig-Orkester, ein Klangkörper, mit dem er seine individuellen musikalischen Visionen realisiert. Dabei knüpft König an die verschiedenen Personalstile seiner Bandmitglieder an und gibt jedem einzelnen Möglichkeiten, sich musikalisch darzustellen.Karten (15 Euro) für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf an der Kasse im Opernhaus, unter Tel: 0341 – 12 61 261 (Mo – Sa 10.00 – 19.00), per E-Mail: service@oper-leipzig.de oder im Internet unter http://www.oper-leipzig.de Thomas Prokein (Violine)Christoph Schenker (Violoncello)Frank Nowicky (Flöte, Saxophon, Klarinette)Michael Arnold (Saxophon, Klarinette)Henning Plankl (Saxophon, Klarinette, Baßklarinette)Michael Breitenbach (Saxophon)Frank Bartsch (Trompete)Gundolf Nandico (Horn)Natascha Zickerick (Tuba)Frank Kaiser (E-Gitarre)Wolfram Dix (Percussion, Vibraphon)Stephan »Grete« Weiser (Baßgitarre)Wieland Götze (Schlagzeug)Stephan König (Klavier, Komposition, Arrangements)