Musik und Lyrik aus Russland "MUKO.HÖR.SAAL"

Chefdirigent Stefan Klingele begibt sich gemeinsam mit Chor und Orchester der Musikalischen Komödie amauf die Suche nach dem spezifischen Klang Russlands, kombiniert wird dieser mit literarischen Texten in Originalsprache. Zu hören ist ein Querschnitt durch die ganze Vielfalt der russischen Musik, u.a. aus Rimski-Korsakows „Scheherazade“, Tschaikowskys Preludio aus „Pique Dame“, Schostakowitschs Walzer Nr. 2 aus der zweiten „Suite für Jazzorchester“ oder Ausschnitte aus Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. Dazu rezitiert Anastasia Ostretsova Lyrik von Autoren wie Boris Pasternak oder Michail Lermontow. Den strengen Rahmen des Orchestergrabens oder des Konzertpodiums sprengend, wechselt Klingele gemeinsam mit dem Orchester und dem Chor auf den Rang der Musikalischen Komödie um die unterschiedlichen Klangwirkungen auszuloten.Karten (20,- Euro) gibt es an der Kasse im Opernhaus oder an der Abendkasse in der Musikalischen Komödie, unter Tel: 0341 – 12 61 261 (Mo – Sa 10.00 – 19.00), per E-Mail: service@oper-leipzig.de oder im Internet unter http://www.oper-leipzig.de