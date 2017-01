Kurzfristige Vorstellungsänderung in der musikalischen Komödie

Die Vorstellungen des Musical-Hitsamund amin der Musikalischen Komödie müssen wegen einer Erkrankung im Ensemble ausfallen.Stattdessen steht Emmerich Kálmáns „Csárdásfürstin“ am Samstag und Sonntag auf dem Programm.Ein Umtausch der bereits gekauften Karten für folgende Aufführungen von „Lend Me A Tenor“ oder für andere Veranstaltungen der Oper Leipzig ist an der Tages- und Abendkasse möglich.Informationen erhalten Sie unter: Tel: 0341 – 12 61 261 (Mo – Sa 10.00 – 19.00), per E-Mail: service@oper-leipzig.de oder im Internet unter http://www.oper-leipzig.de