Intendant der Oper Leipzig erhält Tourismuspreis der Stadt Leipzig

Am gestrigen Mittwochabend wurde Prof. Ulf Schirmer, Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig, mit dem Leipziger Tourismuspreis in der Kategorie Persönlichkeit geehrt. In der Begründung heißt es: Als Opernintendant trug er wesentlich dazu bei, dass Leipzig weltweit als Wagner-Stadt wahrgenommen wird und das Schattendasein des hier geborenen Komponisten im Leipziger Musikleben endete. Nach vierzigjähriger Abstinenz wurde „Der Ring des Nibelungen“ im April 2016 vollendet. Der erste komplette Zyklus des Mythentetralogie wurde im Mai 2016 an vier aufeinanderfolgenden Tagen aufgeführt. Diese Meisterleistung fand bei Publikum und Presse großen Anklang. Für das deutschlandweit einmalige Ereignis reisten 45 Prozent der Besucher aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland an. Für Prof. Schirmer ist die Auszeichnung ein Beweis dafür, „dass sich künstlerisches Tun und wirtschaftliches Denken nicht ausschließen“. Der Preis wird von der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) für innovative Leistungen vergeben, die Leipzig und die Region vorangebracht haben. Eine Jury aus zehn Marketingfachleuten und fünf Vertretern der Stadtratsfraktionen entscheidet über die Gewinner in den Kategorien Persönlichkeit und Unternehmen. Der Erstplatzierte in der Kategorie Unternehmen war RB Leipzig. Die Verleihung fand im Kunstkraftwerk Lindenau statt.





Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers