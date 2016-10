Gastspiel der Musikalischen Komödie am Bodensee

Am Freitag, 28. Oktober und Samstag, 29. Oktober sind Solisten, Chor, Ballett und Orchester der Musikalischen Komödie mit der Produktion „Dracula“ im Graf-Zeppelin Haus in Friedrichshafen zu Gast.Die auf dem Schauerroman von Bram Stoker basierende Hand­lung des Musicals von Frank Wildhorn ist Drama und Romanze rund um den bekanntesten Vampir aller Zeiten.Die Musikalische Leitung des Orchesters der Musikalischen Komödie übernimmt Christoph-Johannes Eichhorn. Regie führte Cusch Jung, Chefregisseur der Musikalischen Komödie.Eine tragische jahrhundertealte Liebe hat den Grafen Dracula (Andreas Wolfram) erst zu einem blutsaugenden Monster gemacht. Auf der Suche nach frischem Blut verlässt Dracula nach hunderten von Jahren die Berge Transsylvaniens, um bald darauf in London Angst und Schrecken zu verbreiten. Besonders auf junge Frauen übt er eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Die brillante Verführungskunst des geheimnisvollen, einsamen Mannes und seine unzähmbare Begierde nach Mina Murray (Lisa Habermann) machen den Jäger schließlich zum Gejagten. Doch für die Eine, die er liebt, ist er bereit, seine Unsterblichkeit zu opfern.Weiter Informationen: http://www.kulturbuero-friedrichshafen.de/spielplan/veranstaltungen/termin/28/oktober/2016/veranstaltung/dracula.html