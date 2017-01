Endlich wieder da

Ganz in der Tradition des goldenen Musical-Zeitalters um Größen wie Cole Porter steht das 2010 uraufgeführte Musical „Lend Me A Tenor!“, das auf „Otello darf nicht platzen“, einer der erfolgreichsten Boulevardkomödien der letzten zwanzig Jahre basiert. Mit der Wiederaufnahme amdreht sich in der Musikalischen Komödie wieder alles um Mädchen in Wandschränken, Männern in Strumpfhosen und Witzen über die Bretter, die so manchem die Welt bedeuten.Als letzten Rettungsversuch für ein vor dem Ruin stehendes Opernhaus, engagiert der Direktor für eine Aufführung von Giuseppe Verdis „Otello“ den Startenor, Publikumsliebling und Frauenschwarm Tito Merelli, der ehemalige Oberspielleiter Volker Vogel wird hier in seiner Paraderolle zu sehen sein. Doch Merelli hat seine Verdauungsprobleme versehentlich mit einer Ladung Schlaftabletten kuriert und ist nun für die Vorstellung außer Gefecht gesetzt. Der Saal ist ausverkauft und die Fans erwarten sehnsüchtig ihren Helden. Da ergreift der Assistent Max (Andreas Rainer) und persönliche Fußabtreter des Theaterdirektors die Chance seines Lebens.Karten (14 – 37 Euro) für die Aufführungen am 7. und 8. Januar, 10. Februar, 8. und 9. April 2017 gibt es an der Kasse im Opernhaus, unter Tel: 0341 – 12 61 261 (Mo – Sa 10.00 – 19.00), per E-Mail: service@oper-leipzig.de oder im Internet unter http://www.oper-leipzig.de